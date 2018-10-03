Вторая попытка: «Локомотив» встречается с «Шальке» в матче группового этапа Лиги чемпионов

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Сергей Стариков
Московский «Локомотив» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 принимает на своём поле «Шальке-04» из немецкого Гельзенкирхена. Подопечные Юрия Сёмина пытаются набрать свои первые очки в турнире после разгромного поражения от турецкого «Галатасарая» в Стамбуле. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Вторая попытка: «Локомотив» встречается с «Шальке» в матче группового этапа Лиги чемпионов
  • © Владимир Песня / РИА Новости
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  • 03 октября 2018

    Коноплянка исполнил подачу со штрафного, но железнодорожники сыграли уверенно. Конец первого тайма. 0:0. (45 + 2')

  • Но вместо этого позволяет «Шальке» заработать опасный штрафной. Мендиль прорвался по левому флангу, где его сбил Игнатьев. «Горчичник» получил Владислав. (45 + 2')

  • Две минуты добавил арбитр. «Локомотив» пытается ударно провести концовку тайма. (45 + 1')

  • Поднялся Руди, с ним всё в порядке, а атакует «Шальке». С фланга простреливал Мендиль, а мяч от ноги Кверквелии чуть было не залетел в ворота Гилерме. (45')

  • Очень жёсткий стык в центре поля. Кверквелия сначала отобрал мяч чисто, а потом в подкате прямой ногой попал по голеностопу Руди. Жёлтая карточка. (43')

  • А вот и долгожданное удачное действие Фернандеша. Здорово он пробежал по флангу и сделал навес на Эдера! Ферман уверенно сыграл на выходе, но железнодорожники пытались добить мяч в сетку. Хёведес исполнил удар через себя, но сильно выше. (42')

  • Через короткий пас пытаются железнодорожники взламывать оборону соперника. Братья Миранчуки смотрятся очень активно, но им не всегда хватает точности. Потерян мяч. (41')

  • Впервые за долгое время с мячом оказался Фернандеш. Пока очень блекло он смотрится в этом матче. А вот и неплохой момент у ворот «Шальке». Алексей Миранчук ворвался в штрафную соперника, но его удар заблокировал Налдо. (40')

  • Опасный удар. Снова бил Ут, но не очень точно. (39')

  • Чуть было не случился очень опасный момент у ворот «Локо». Эмболо оказался на оперативном просторе и исполнил отличный пас на Ута. Но удар Марка был заблокирован. (37')

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