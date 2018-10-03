Вторая попытка: «Локомотив» встречается с «Шальке» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 принимает на своём поле «Шальке-04» из немецкого Гельзенкирхена. Подопечные Юрия Сёмина пытаются набрать свои первые очки в турнире после разгромного поражения от турецкого «Галатасарая» в Стамбуле. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

© Владимир Песня / РИА Новости