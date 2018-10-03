Вторая попытка: «Локомотив» встречается с «Шальке» в матче группового этапа Лиги чемпионов
- © Владимир Песня / РИА Новости
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03 октября 2018
Коноплянка исполнил подачу со штрафного, но железнодорожники сыграли уверенно. Конец первого тайма. 0:0. (45 + 2')
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Но вместо этого позволяет «Шальке» заработать опасный штрафной. Мендиль прорвался по левому флангу, где его сбил Игнатьев. «Горчичник» получил Владислав. (45 + 2')
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Две минуты добавил арбитр. «Локомотив» пытается ударно провести концовку тайма. (45 + 1')
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Поднялся Руди, с ним всё в порядке, а атакует «Шальке». С фланга простреливал Мендиль, а мяч от ноги Кверквелии чуть было не залетел в ворота Гилерме. (45')
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Очень жёсткий стык в центре поля. Кверквелия сначала отобрал мяч чисто, а потом в подкате прямой ногой попал по голеностопу Руди. Жёлтая карточка. (43')
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А вот и долгожданное удачное действие Фернандеша. Здорово он пробежал по флангу и сделал навес на Эдера! Ферман уверенно сыграл на выходе, но железнодорожники пытались добить мяч в сетку. Хёведес исполнил удар через себя, но сильно выше. (42')
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Через короткий пас пытаются железнодорожники взламывать оборону соперника. Братья Миранчуки смотрятся очень активно, но им не всегда хватает точности. Потерян мяч. (41')
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Впервые за долгое время с мячом оказался Фернандеш. Пока очень блекло он смотрится в этом матче. А вот и неплохой момент у ворот «Шальке». Алексей Миранчук ворвался в штрафную соперника, но его удар заблокировал Налдо. (40')
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Опасный удар. Снова бил Ут, но не очень точно. (39')
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Чуть было не случился очень опасный момент у ворот «Локо». Эмболо оказался на оперативном просторе и исполнил отличный пас на Ута. Но удар Марка был заблокирован. (37')
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