«Чудеса не случаются просто так — мы бились и заслужили это»: руководство, игроки и тренеры ЦСКА о победе над «Реалом»

Поражение действующего победителя Лиги чемпионов в матче с ЦСКА не было случайностью, а перенос игры в «Лужники» полностью оправдал себя. Такое мнение после победы над «Реалом» высказали игроки, тренеры и руководство армейцев. Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко рассказал, кто сменит удалённого с поля Игоря Акинфеева, а генеральный директор красно-синих Роман Бабаев пообещал исправить небольшие организационные недочёты, связанные с системой запуска зрителей.

Для обновлённых «Лужников» второй матч группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА – «Реал» стал первым серьёзным экзаменом после финального матча чемпионата мира по футболу, и главная футбольная арена страны с проверкой справилась.

Помимо важных трёх очков и исторической победы над мадридским «Реалом» армейцы выиграли и с экономической точки зрения. Решение по переносу еврокубкового матча полностью оправдало себя. Об этом сразу после завершения встречи журналистам заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. По словам функционера красно-синие реализовали свыше 70 тысяч билетов, пополнили клубную казну и вернули в столицу атмосферу большого футбольного праздника.

«Лужники» потрясли. В самом хорошем смысле. Во многом это заслуга зрителей! Сложно спорить с тем, что дом нашего клуба на Песчаной улице, но как можно было лишить этого праздника тех людей, которых не вместила бы наша арена? Мы очень благодарны болельщикам, которые пришли поддержать команду. Собрали почти полный стадион, а если исключить вырезку, которая была сделана для безопасности, то можно сказать, что стадион был заполнен. К сожалению, не обошлось без накладок. Это касается работы СКУДа (системы контроля и управления доступом. — RT), кроме того, определённые проблемы возникли с оператором питания. Мы приносим свои извинения болельщикам, обязательно постараемся разобраться и устранить их к следующему матчу», — отметил Бабаев.

Он также поделился эмоциями от игры своей команды и рассказал, как Игорь Акинфеев отреагировал на полученную красную карточку.

«Сказать, что мы ожидали этой победы и планировали её –лукавство, но мы надеялись. Несмотря на то что у нас самая молодая команда РПЛ мы видим, что у неё есть огромный потенциал, ребята не тушуются перед опытными соперниками. И это историческая победа для этих молодых пацанов, которые ещё вчера только по телевизору могли смотреть за играми мадридского «Реала», а сегодня вышли и выиграли. Горжусь ребятами, которые идут вперёд. Что касается Акинфеева, мы пообщались. Очень обидно – такая ложка дёгтя. Понятно, что надо стараться сдерживать эмоции, но это очень трудно сделать в таком матче и понятно, что на Игоре большая ответственность, как на капитане», — заявил Бабаев.

«Важно не попасть в волну психологического спада»

Главного наставника армейцев Виктора Гончаренко в зале пресс-конференций встретили продолжительными аплодисментами. Однако сам тренер красно-синих не дождавшись вопросов от представителей СМИ первым взял слово.

«Спасибо за поздравления. Безусловно, мы рады победе, у команды отличное настроение и я разделяю их радость, но я хочу начать своё выступление с другого. Мне очень хочется посвятить эту победу моему близкому другу, моему второму отцу, президенту БАТЭ Анатолий Капскому, который недавно ушёл из жизни. Он всегда звонил мне…после каждого матча, желал удачи, поздравлял с победами, поэтому эта игра, всё что случилось сегодня — это для него», — почтил память скончавшегося председателя правления белорусского клуба Гончаренко.

Сразу после, тренер ЦСКА приступил к разбору встречи.

«Матчем я доволен, играли дерзко. Прекрасно отработали в защите и выстояли. Надо понимать, что такая сильная команда как «Реал» может создавать моменты в любых сочетаниях. Сейчас самое важное не потерять настрой, не попасть в волну психологического спада. Буду разговаривать с командой. Дело в том, что победа БАТЭ над «Баварией» стала окончанием для белорусской команды. Кстати, там тоже играл Тони Кроос. Боюсь повторения здесь, надеюсь на молодость игроков», — поделился первыми эмоциями от выигранной встречи армейский наставник.

Виктор Гончаренко, сумевший не только выстроить игру своей команды, но и мотивировать молодой коллектив на победу, рассказал, о чём говорил с футболистами в перерыве встречи.

«Очень эмоционально зашли в раздевалку, многим ребятам с трудом верилось в то, что мы ведём в счёте. Так что первой задачей было успокоить команду. В целом, решили ничего не менять, не сбивать темп и продолжать придерживаться того плана, что был на игру изначально. Я доволен, ведь во втором тайме заиграли ещё лучше», — отметил тренер.

Не осталось без внимания наставника армейцев и удаление Игоря Акинфеева. Гончаренко заявил, что решение главного арбитра встречи румына Овидиу Хацегана было некорректным. Кроме того, специалист рассказал какую установку дал 20-летнему голкиперу Георгию Кырнацу и отметил, что место Акинфеева с наибольшей долей вероятности займёт Илья Помазун.

«Игра заканчивалась…на мой взгляд не стоило давать после первой жёлтой вторую. Хочется верить в то, что Игорь отделается одной игрой дисквалификации. Он для нас половина команды, если не больше.

Кырнац настолько молод, что сам не знает своих возможностей. Объяснил ему, что матч заканчивается и идеальным вариантом будет дать пробить от ворот защитнику, чтобы не смазать удар из-за волнения. Что касается следующего матча в ЛЧ, не забывайте, что у нас есть ещё и Илья Помазун. У него неприятная травма, но надеюсь к «Роме» вернём его в строй», — пояснил тренер.

Отдельной похвалы от тренера заслужил хорватский полузащитник Никола Влашич. Гончаренко отметил высокий уровень игры легионера не только в матчах ЛЧ, но и внутреннем первенстве.

«Он был великолепен сегодня. Равно, как и во всех остальных играх. Никола почувствовал себя в команде, понял, что может и должен быть лидером. Успешно взвалил на себя эту ношу и доказал это сегодня в очередной раз. Он очень амбициозный парень, хочет играть, и на мой взгляд, все его решения на данный момент оказались правильными», — резюмировал главный тренер ЦСКА.

«Не понял почему удалили Акинфеева»

Без комментариев выигранный матч против действующего победителя Лиги чемпионов не оставили и игроки ЦСКА. Главный герой встречи, автор единственного мяча в ворота Кейлора Наваса, Никола Влашич рассказал, как команда готовилась к именитому сопернику. Хорватский легионер также признался, что веру в будущую победу в него и его партнёров вселил тренер.

«Верю ли я, что мы победили «Реал»? Конечно, я бы не играл в футбол, если бы не верил, что такие вещи возможно. Мы можем гордится собой, сыграли смело. До последнего пытались контратаковать, жаль, что было мало моментов. Но мы старались и сыграли хорошо. Гончаренко поздравил нас, сказал, что мы молодцы хотя очень молодая команда», — поделился эмоциями хавбек.

🔴🔵 Никола Влашич сделал себе отличный подарок на 21-й день рождения, который он отпразднует в четверг 💪🎉🎂🇭🇷#ЛигаЧемпионов@pfc_cskapic.twitter.com/658U6Poxdt — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 октября 2018 г.

Другой представитель молодой линии атаки ЦСКА — нападающий Фёдор Чалов — сразу после матча признался, что после пережитых эмоций не сможет детально рассказать репортёрам о полученной на матч установке. Однако, по мнению форварда быстрый гол армейцев во многом определил исход важного поединка.

«Наверное, этот результат можно назвать чудом, о котором мы говорили задолго до выхода на поле. Но чудеса не случаются просто так, команда билась, старалась и заслужила эту победу. «Реал» сложный соперник и безусловно, быстрый гол Ника Влашича помог нам почувствовать уверенность в своих силах», — заявил Чалов.

Кроме того, нападающий сборной России не стал комментировать спорное судейское решение, после которого капитан и лидер его команды Игорь Акинфеев с двумя жёлтыми карточками покинул поле.

«Честно говоря я вообще не видел, что произошло и сам не понял почему удалили Акинфеева. Дать две жёлтых карточки дать подряд? Не знаю, этому сложно дать объяснения, да и у Игоря после матча я ничего не спрашивал. Мне вообще сложно сейчас вспомнить работу судей, слишком много эмоций», — признался нападающий.

Именно удаление Игоря Акинфеева и результативная игра Николы Влашича стали главными темами для послематчевых комментариев футболистов армейской команды. Защитник красно-синих Никита Чернов рассказал подробности диалога капитана своей команды с главным рефери встречи, а также сравнил Влашича с титулованным соотечественником Лукой Модричем.

«Возможно нам в чём-то подфартило. Но удача в таких играх всегда нужна. Мы старались, Игорь «тащил». Да, первая жёлтая у него была по делу, но вторая? Он просто спросил за что, и ему тут же выписали вторую. Такой градус игры…судья должен был все понимать. Но даже невзирая на это мы хотели победить больше, чем судья хотел ничью. В раздевалке радовались как дети, ведь «Реал» — это лучшая команда мира, а Модрич обладатель «Золотого мяча». Думаю, после этого матча его титул должны отдать Влашичу», — поделился эмоциями Чернов.

«Лужа» похоже проклята для Модрича...:( хотя народной любви после ЧМ у хорвата точно прибавилось 🙌🏻 pic.twitter.com/jBUSOse1vU — Ksenia Rahnovskaya (@xx_Xenon_xx) 3 октября 2018 г.

Партнёр Чернова по защите Родриго Бекао не стал уделять внимание спорным судейским решением и сконцентрировался на позитивных моментах в игре своей команды. Бразилец назвал победу над «Реалом» лучшим моментом в своей карьере и обратился к болельщикам.

«Конечно мы знали, что матч получится тяжёлым, ведь «Реал» — качественная команда. Однако, мы победили заслуженно. Я бы сказал так же, даже если бы мы сыграли вничью или проиграли. Но мы хотели победы и добились её. Для меня это самая важная победа в карьере. Впервые я играю при такой огромной аудитории. Наши болельщики победили вместе с нами, они были настоящим игроком», — признался легионер.