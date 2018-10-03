«Команда продемонстрировала невероятную волю к победе»: как в России оценили успех ЦСКА в матче с «Реалом»

Футболисты ЦСКА отлично оборонялись и заслужили победу в матче с мадридским «Реалом» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев. Другой экс-наставник национальной команды Борис Игнатьев отметил заслугу Виктора Гончаренко в положительном результате матча, а также выразил мнение, что румынский арбитр Овидиу Хацеган принял слишком строгое решение в эпизоде с удалением Игоря Акинфеева.

Для российских болельщиков матч между ЦСКА и «Реалом» стал одним из самых ожидаемых поединков осени. Для события такого масштаба армейский клуб даже арендовал главный стадион страны «Лужники» и не прогадал. Даже несмотря на то, что абсолютный аншлаг обеспечить не удалось, на стадионе присутствовала 71 тыс. зрителей.

ЦСКА сенсационно нанёс поражение победителю трёх последних розыгрышей Лиги чемпионов и преподнёс пока одну из самых оглушительных сенсаций нынешнего турнира. Подопечные Виктора Гончаренко открыли счёт уже на второй минуте и не упустили своего, удержав победные цифры на табло, хотя соперник и нанёс по их воротам 27 ударов.

«Такие результаты дают возможность прогрессировать»

Неудивительно, что в России этот результат был воспринят с огромным воодушевлением. Так, бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев одним из первых поздравил команду с невероятным успехом.

«Для молодых игроков это станет огромным опытом в психологическом плане. Такие результаты дают возможность прогрессировать. Что касается самой игры, то это абсолютно заслуженная победа. Армейцы использовали свой шанс в атаке. Конечно, «Реал» владел территориальным преимуществом. Но хозяева здорово оборонялись. Нельзя сказать, что мадридцы давили, превалировали», — заявил Газзаев «Спорт-Экспрессу».

При этом депутат Государственной думы особо отметил выступление Марио Фернандеса, Игоря Акинфеева и Николы Влашича. Он выразил надежду, что армейская молодёжь способна удачно сыграть в двухматчевом противостоянии с итальянской «Ромой», а также вновь навязать борьбу «Реалу», но уже на «Сантьяго Бернабеу».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заострил внимание не на самих игроках, а на фигуре главного тренера ЦСКА. По его мнению, Виктор Гончаренко проделал огромную работу, поэтому на поединок с «Реалом» красно-синие вышли с полным пониманием своей задачи на поле.

«Бросалось в глаза, что в обороне ЦСКА не терял своего лица, пытался контролировать мяч, даже испытывая серьёзное давление звёздного соперника. Тактическая выучка и дисциплина — залог этой победы. Армейская команда была прекрасно информирована, как ей надо играть, как действовать в конкретных зонах против мастеровитых футболистов», — цитирует Игнатьева «Спорт уик-энд».

Специалист также отметил, что по ходу напряжённой концовки встречи подопечные Гончаренко не прибегали к банальным выносам из штрафной, а старались проводить организованные контратаки.

Успех армейского клуба прокомментировала и вице-премьер страны Ольга Голодец. Но особо она отметила ни тренера или игроков, а болельщиков, которые поддерживали свою команду на протяжении всех 90 минут встречи.

«Команда в обновлённом составе продемонстрировала невероятную волю к победе. Особую роль сыграли болельщики, которых было на стадионе более 70 тыс. Матч показал новое качество российского футбола и уровень культуры поддержки команды со стороны зрителей. Поздравляем ЦСКА», — цитирует Голодец ТАСС.

Как считает бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов, ключевую роль в победе команды сыграл быстрый гол в исполнении «джокера» москвичей Влашича.

«Армейцы обрели уверенность. План Гончаренко — агрессивно стартовать, внимательно действовать в обороне и по возможности использовать контратаки — сразу же упростился», — приводит слова эксперта Sportbox.

Он также отметил, что ЦСКА провёл отличную работу на трансферном рынке, а Гончаренко продемонстрировал своё мастерство, сумев в короткие сроки научить футболистов взаимодействовать друг с другом.

При этом за выступлением армейцев следили даже за океаном. Так, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов оставил поздравление в сервисе Stories на своей странице в Instagram.

«Лучшие! Красно-синий — самый сильный. Всех с победой. История», — написал хоккеист.

«Странное поведение, не похоже на Акинфеева»

Однако в бочке мёда, которой стала победа и три очка в поединке с королевским клубом, не обошлось без ложки дёгтя. Ей стало удаление голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, получившего две жёлтые карточки за несколько секунд. При этом у ряда экспертов остались вопросы относительно мотива для вынесения второго предупреждения вратарю.

«Не думаю, что это козни со стороны арбитра. За остававшееся время уже всё равно нельзя было ничего изменить. Наверное, Игорь должен был быть наказан жёлтой карточкой, но не более того. Считаю, что ЦСКА надо подавать апелляцию», — выразил мнение Игнатьев.

При этом Газзаев и вовсе не понял, что стало причиной столь строгого вердикта со стороны румынского арбитра Овидиу Хацегана.

«За что удалили Акинфеева? Я так и не понял. Сложно было судить, что произошло. То ли он заступился за игрока. То ли что-то ещё», — сказал депутат.

Как признался бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, эмоциональное поведение Акинфеева в концовке встречи стало для него настоящей неожиданностью.

«Зачем это было нужно? Счёт 1:0, последние секунды, момент уже прошёл. Неважно, было там нарушение со стороны соперника или нет. Странное поведение, не похоже на Акинфеева. Может, его захлестнул адреналин большого матча, призрак победы над «Реалом». Ведь это не его стиль, он сам по себе спокойный и уравновешенный парень, мудрый и опытный вратарь», — заявил эксперт.

При этом он также выразил мнение, что на несдержанность вратаря румынский арбитр ответил своей, слишком жёстко оценив действия Игоря.

«Мне кажется, судья мог обойтись одной жёлтой карточкой и сделать Акинфееву резкое внушение без удаления. Но получились два эмоциональных всплеска — у судьи и у Игоря», — отметил Ташуев.

Кроме того, он также отметил, что отсутствие Акинфеева в ближайшей встрече станет огромной потерей для армейского клуба.

Однако не все эксперты однозначно приняли сторону российского голкипера. По мнению бывшего арбитра ФИФА Сергея Хусаинова, Акинфеев позволил себе лишнее, а подобное поведение является результатом неквалифицированного судейства в национальном первенстве.

«В ситуации виноват не Игорь, а действующие арбитры. Например, в матче ЦСКА — «Спартак» Сергей Карасёв в одном эпизоде не свистнул, в другом — а Александр Егоров (глава департамента судейства и инспектирования РФС. — RT) говорит, что бригада отработала здорово, «по понятиям». Вот к чему приводит такое судейство. В РПЛ судьи не замечают оскорблений авторитетных футболистов в свою сторону. В международных матчах же им до лампочки», — считает Хусаинов.

Солидарен с ним и наставник юношеской сборной России Дмитрий Хомуха. По его словам, подобные ситуации являются издержками российского чемпионата.

«Если бы он так кричал на судью в РПЛ — тот, скорее всего, ограничился бы просто жёлтой карточкой. В Европе же арбитры не позволяют, чтобы их решения подвергались сомнениям, да ещё и в такой форме. Он ведь два раза подряд апеллировал к арбитру — там за такое сразу наказывают», — цитирует специалиста Rusfootball.

«Команда переживает кризис»

Для испанских болельщиков поражение в «Лужниках» стало не только огромным разочарованием, но и окончательным свидетельством того, что «Реал» находится в крайне сложном положении. Подопечные Юлена Лопетеги не могут поразить ворота соперники на протяжении 319 минут, чего не происходило со времён работы в клубе бывшего тренера сборной России Фабио Капелло в сезоне-2006/07.

Безусловно, местные издания решили заняться поиском причин неудач. Так, в газете Marca выразили мнение, что королевскому клубу пока не удаётся приспособиться к отсутствию на острие атаки легендарного Криштиану Роналду. В качестве подтверждения, издание приводит статистику, согласно которой, в нынешнем сезоне «сливочные» забивают лишь каждые 54,7 минуты. Это является худшим показателем за последнее десятилетие.

А вот AS пошла дальше и определила виновного в атакующих проблемах «Реала». Им, как нетрудно догадаться, стал Карим Бензема, который в матче с ЦСКА играл с капитанской повязкой. Француз был изрядно критикуем и в предыдущие годы, но в отсутствие звёздного португальца к нему приковано ещё большее внимание. И пока форвард явно не соответствует статусу главной надежды коллектива в нападении. Мяч в Суперкубке УЕФА в ворота «Атлетико», а также дубли в поединках с «Жироной» и «Леганесом» сменились продолжительной голевой засухой, которая насчитывает уже шесть встреч.

При этом журналистов не успокоили даже слова главного тренера команды, признавшегося во время пресс-конференции, что он верит в Бензема.

«Заявление, будь оно искреннее или сугубо политическое, противоречит большинству мнений болельщиков. Среди тех, кто до сих пор относиться к французу лояльно, остаётся всё меньше людей», — говорится в статье.

Свою долю критики получил автор роковой поперечной передачи Тони Кроос, а также наставник команды Лопетеги. В частности, тренера упрекнули в странном выборе состава на матч, намекая на отсутствие Серхио Рамоса, а также за решение оставить на скамейке запасных лучшего футболиста мира по версии ФИФА Луку Модрича.

«Ещё один матч без победы и забитых мячей. Лопетеги выпустил на поле несколько футболистов из резерва, но уже во втором тайме был вынужден обратиться к услугам Модрича и Мариано. Безрезультатно. Команда переживает кризис», — выразили мнение в Marca.