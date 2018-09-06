Гол Зинченко на 93-й минуте принёс сборной Украины победу над Чехией в Лиге наций

Сборная Украины в гостях обыграла национальную команду Чехии в матче Лиги наций УЕФА в рамках дивизиона B.

Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе сборной Чехии отличился Патрик Шик (4-я минута).

У команды Украины голами отметились Евгений Коноплянка (45-я минута) и Александр Зинченко (93-я минута).

Чехия и Украина вместе со Словакией входят в первую группу дивизиона B.

Ранее стало известно, что Датский футбольный союз достиг временной договорённости с ведущими игроками страны, которые согласились выйти на поле в матче Лиги наций против Уэльса.