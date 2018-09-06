Лидеры сборной Дании по футболу временно приостановили конфликт с федерацией и сыграют против Уэльса

Датский футбольный союз достиг временной договорённости с ведущими игроками страны, которые согласились выйти на поле в матче Лиги наций против Уэльса.

Об этом сообщает BBC.

Ранее игроки решили не продлевать соглашение с федерацией из-за неоплаты коммерческого использования их имиджевых прав. Футболисты просили внести этот пункт в контракт и угрожали в противном случае не выйти на поле в товарищеском матче со Словакией и игре Лиги наций против Уэльса.

Накануне лидеры команды Дании не приняли участия во встрече со Словакией. В этой игре на поле вышли футболисты-любители и потерпели поражение со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Дании могут бойкотировать ближайшие матчи.