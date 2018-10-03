«Провели два разных тайма»: о чём говорили после матча главные тренеры «Локомотива» и «Шальке»

Причиной поражения «Локомотива» в матче группового этапа Лиги чемпионов стали потеря концентрации и усталость. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. Он также посетовал на невозможность усилить игру заменами и не стал обвинять Маринато Гилерме в пропущенном мяче. В свою очередь, наставник «Шальке» Доменико Тедеско назвал «Локо» достойным соперником, но признался, что был бы разочарован ничьей.

«Потеря двух очков стала бы разочарованием»

Первым в зале для пресс-конференций появился наставник «Шальке». Доменико Тедеско на протяжении 90 минут матча кажется так ни разу и не присел на скамейку и промок до нитки. Несмотря на это, один из самых молодых тренеров Германии находился в приподнятом настроении.

— Это была очень тяжёлая выездная игра, ведь «Локомотив» — серьёзная команда. Особенно много проблем железнодорожники доставили нам во второй половине первого тайма. У соперника получалось хорошо продвигать мяч вперёд, они выигрывали много единоборств. После перерыва ситуация поменялась. Уже мы начали двигаться лучше, стали вовремя возвращаться назад. Честно говоря, ближе к концу встречи верил, что мы способны забить победный мяч.

— Объясните смысл произведённых вами после перерыва замен?

— Омара Маскареля убрали с поля, поскольку он повис на жёлтой карточке. Набиля Бенталеба же чуть позже выпустили для лучшего контроля мяча. Нам нужен был игрок, способный делать длинные передачи. Команда постепенно набирает форму, мы упорно работаем и стараемся улучшать результаты. Сегодня это получилось.

— Если бы «Шальке» не удалось вырвать победу в концовке, остались бы довольны ничьей?

— Сейчас испытываю смешанные чувства. Первый тайм остался за «Локомотивом», но во втором — ситуация поменялась. Мы хотели победить, и потеря двух очков в Москве стала бы для нас разочарованием.

«Вновь пропустили в концовке»

Следом перед журналистами выступил главный тренер «Локо» Юрий Сёмин. Он по понятным причинам находился не в лучшем расположении духа — его подопечные потерпели второе поражение в Лиге чемпионов.

— Провели два разных тайма. Если в первом владели преимуществом, атаковали, давили, то во втором всё изменилось. «Шальке» перестроил игру. Соперник добавил в агрессии, забрал мяч под свой контроль. Но при этом действительно опасных моментов у наших ворот не было. Пропущенный со стандарта мяч — это ошибка, которая привела к поражению.

— «Локомотив» вновь пропустил в концовке. С чем связываете эту проблему?

— В ключевых моментах нам не хватает концентрации. Посмотрите на игроков «Шальке». Когда у их ворот становилось жарко, всегда находился человек, готовый броситься под мяч. В последний момент гостей кто-то выручал. В первом тайме мы заставили соперника обороняться, это был результат нашего давления. Сложно сказать, почему нам не хватает концентрации. Вновь пропустили в концовке…

Остаётся только продолжать работать. Вообще концентрации не хватает, когда накапливается усталость, а последние восемь-десять минут моим подопечным дались нелегко. Освежать игру впереди было просто некем, поскольку Джефферсон Фарфан и Фёдор Смолов травмированы. С удовольствием выпустили бы свежего футболиста и на левый фланг, но Мацей Рыбусь играть тоже не мог.

— Почему не вышло додавить «Шальке»?

— Повторюсь, некем было усилить игру в атаке. Выпустили Рифата Жемалетдинова, но он, на мой взгляд, сыграл не лучшим образом. Он должен был активнее действовать в отведённое ему на поле время. Да и Рифата пришлось бросать в бой, так как у Алексея Миранчука начались мышечные спазмы.

— Почему сегодня в основной состав попал Дмитрий Баринов, а не Игорь Денисов?

— Во-первых, у Игоря была микротравма. Дмитрий же хорошо выглядел в двух предыдущих матчах. Мы даём ему возможность для работы и роста. А Денисову необходимо было время, чтобы набрать кондиции.

— Показалось, Мануэл Фернандеш во втором тайме выглядел куда хуже, чем в первом?

— Во втором тайме хуже смотрелся не только он, но и другие футболисты «Локомотива». «Шальке» начал играть активнее. Они выдержали давление, а потом навязали нам свою игру. Вот и всё.

— Можно ли сказать, что Маринато Гилерме виноват в пропущенном мяче?

— Виновата вся команда. На стандарте мы не смогли удержать не самого высокого Уэстона Маккени. Мог ли выручить Маринато? Возможно, да. А может, и нет. Мяч был очень непростой.