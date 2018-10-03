Тедеско заявил, что «Локомотив» доставил «Шальке» много проблем в матче Лиги чемпионов
- Reuters
«Была очень тяжела игра на выезде. «Локомотив» — серьёзная команда, которая доставила нам много проблем, особенно в первом тайме, они хорошо продвигали мяч, выигрывали много единоборств», — заявил Тедеско на пресс-конференции.
Он отметил, что во втором тайме ситуация на поле изменилась в пользу его команды.
«Мы начали лучше двигать мяч и вовремя возвращаться назад. Ближе к концовке понимал, что мы можем забить победный мяч. Я испытываю смешанные чувства. Первый тайм был за «Локомотивом», во втором ситуация поменялась. Мы хотели победить, но потеря двух очков стала бы для нас разочарованием», — добавил специалист.
Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече был забит на 88-й минуте.
Ранее сообщалось, что Брайан Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ.