Тедеско заявил, что «Локомотив» доставил «Шальке» много проблем в матче Лиги чемпионов

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Главный тренер гельзенкирхенского «Шальке» Доменико Тедеско прокомментировал победу своих подопечных над московским «Локомотивом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
Тедеско заявил, что «Локомотив» доставил «Шальке» много проблем в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

«Была очень тяжела игра на выезде. «Локомотив» — серьёзная команда, которая доставила нам много проблем, особенно в первом тайме, они хорошо продвигали мяч, выигрывали много единоборств», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Он отметил, что во втором тайме ситуация на поле изменилась в пользу его команды.

«Мы начали лучше двигать мяч и вовремя возвращаться назад. Ближе к концовке понимал, что мы можем забить победный мяч. Я испытываю смешанные чувства. Первый тайм был за «Локомотивом», во втором ситуация поменялась. Мы хотели победить, но потеря двух очков стала бы для нас разочарованием», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече был забит на 88-й минуте.

Ранее сообщалось, что Брайан Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ.

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