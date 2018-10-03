Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ

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Защитник московского «Локомотива» Брайан Идову взял на себя вину за пропущенный мяч, который привёл к поражению команды в матче с гельзенкирхенским «Шальке» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ
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«Я проиграл борьбу, это был мой игрок. Извиняюсь перед болельщиками и партнёрами», — приводит слова Идову Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Он отметил, что для победы команде не хватило реализации созданных в первом тайме моментов.

«Во втором тайме было тяжело находить зоны и пространства, даже больше оборонялись и играли в длинный пас, но не получались моменты. Будем работать над ошибками, стараться реализовывать моменты и побеждать в таких матчах», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Шальке» в матче Лиги чемпионов, пропустив мяч на 88-й минуте.

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