Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ
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«Я проиграл борьбу, это был мой игрок. Извиняюсь перед болельщиками и партнёрами», — приводит слова Идову Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».
Он отметил, что для победы команде не хватило реализации созданных в первом тайме моментов.
«Во втором тайме было тяжело находить зоны и пространства, даже больше оборонялись и играли в длинный пас, но не получались моменты. Будем работать над ошибками, стараться реализовывать моменты и побеждать в таких матчах», — добавил защитник.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Шальке» в матче Лиги чемпионов, пропустив мяч на 88-й минуте.