Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» от «Шальке» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от гельзенкирхенского «Шальке» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Два разных тайма. Если в первом мы имели преимущество, моменты, атаковали, то во втором «Шальке» перестроил игру, они добавили агрессии и имели преимущество, хотя особых моментов явных и не было. Мяч, пропущенный со стандарта, — это наша ошибка, которая привела к поражению», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Он отметил, что в ключевых моментах «Локомотиву» не хватило концентрации, в то время как «Шальке» был сконцентрирован.

«Мы не первую игру пропускаем в конце. Будем на эту тему работать. Концентрации не хватает, когда накапливается усталость. В последние 8—10 минут все устали. Нападающих толком и не было, которые могли бы выйти и создать остроту», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече был забит на 88-й минуте.

Ранее сообщалось, что Брайан Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ.