Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» от «Шальке» в матче Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своих подопечных от гельзенкирхенского «Шальке» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» от «Шальке» в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

«Два разных тайма. Если в первом мы имели преимущество, моменты, атаковали, то во втором «Шальке» перестроил игру, они добавили агрессии и имели преимущество, хотя особых моментов явных и не было. Мяч, пропущенный со стандарта, — это наша ошибка, которая привела к поражению», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Он отметил, что в ключевых моментах «Локомотиву» не хватило концентрации, в то время как «Шальке» был сконцентрирован.

«Мы не первую игру пропускаем в конце. Будем на эту тему работать. Концентрации не хватает, когда накапливается усталость. В последние 8—10 минут все устали. Нападающих толком и не было, которые могли бы выйти и создать остроту», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Шальке» завершился победой немецкой команды со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече был забит на 88-й минуте.

Ранее сообщалось, что Брайан Идову взял на себя вину за поражение «Локомотива» от «Шальке» в матче ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить