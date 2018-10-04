Поражение «Локомотива», разгром команды Головина и дубль Месси: итоги игрового дня Лиги чемпионов

«Локомотив» уступил «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, пропустив единственный мяч на 88-й минуте. «Монако» Александра Головина был разгромлен дортмундской «Боруссией». А Лионель Месси оформил дубль и помог «Барселоне» набрать три очка в Лондоне. Чем запомнился игровой день самого престижного клубного турнира Европы — в материале RT.

Неудача «Локо» и успех Португалии

После победы ЦСКА над «Реалом» российские болельщики ждали «продолжения банкета» в Лиге чемпионов от «Локомотива». В среду железнодорожники в Черкизове принимали немецкий «Шальке».

Однако в результате подопечным Сёмина в первом домашнем матче в главном еврокубке за 13 лет не удалось набрать ни очка.

Судьбу противостояния решил мяч гостей на 88-й минуте после подачи углового. Уэстон Маккенни замкнул кросс Евгения Коноплянки.

А ведь после первого тайма казалось, что хозяева дожмут соперника. «Локомотив» владел преимуществом и штурмовал ворота Ральфа Фермана. Порой железнодорожники буквально вжимали оппонента во вратарскую, но отличиться так и не сумели. Хорошие моменты упустили Алексей Миранчук, Брайан Идову и Дмитрий Баринов.

К сожалению, второй неудачный матч в Лиге чемпионов получился во многом схожим с провальной игрой с «Галатасарем». В Турции до перерыва «Локо» также владел преимуществом, но не сумел воплотить его в голы.

С «Шальке» сложилась аналогичная ситуация. Во втором тайме игра у железнодорожников неожиданно полностью разладилась, результатом чего и стал пропущенный в концовке мяч, хотя более справедливым итогом стала бы нулевая ничья.

Осечкой «Локо» сумел воспользоваться «Порту». Подопечные Сержиу Консейсау с минимальным счётом дома одолели «Галатасарай». На «ноль» удалось отыграть опытнейшему голкиперу Икеру Касильясу, который является первым футболистом в истории, принявшим участие в 20 сезонах ЛЧ.

Для России же успех «Порту» стал не самой радостной новостью ещё и потому, что Португалия преследует нашу страну в борьбе за шестое место таблицы коэффициентов УЕФА, которое даёт право заявить в Лигу чемпионов сразу три клуба.

Накануне три очка в матче с греческим АЕК взяла также «Бенфика». Таким образом, две португальские команды набрали в копилку португальцев 0,8 балла. Россияне усилиями ЦСКА заработали лишь 0,3.

Победы «Барселоны» и «Интера»

В центральном матче дня сошлись «Тоттенхэм» и «Барселона», которых жребий определил в квартет B. После обидного поражения от «Интера» лондонцы жаждали отобрать очки у каталонцев, но сделать это было объективно непросто, ведь перед важнейшей игрой Маурисио Почеттино не досчитался из-за травм сразу пяти футболистов.

В итоге хозяева ничего не смогли поделать с гениальным соотечественником своего тренера Лионелем Месси.

«Неужели кто-то действительно считает, что были футболисты лучше Лионеля Месси? Я серьёзно», — написал экс-нападающий сборной Англии Гарри Линекер на своей странице в Twitter.

Does anyone really genuinely think there has ever been a better footballer than Lionel Messi? I mean seriously? — Gary Lineker (@GaryLineker) 3 октября 2018 г.

С ним остаётся только согласиться. Аргентинец записал на свой счёт два забитых мяча и дважды попал в штангу. А с учётом хет-трика в игре первого тура с ПСВ в активе Месси значится уже пять голов в двух матчах.

Не подвели Лионеля и партнёры. По истечении получаса игры «Барса» вела 2:0. «Тоттенхэм» руки не отпустил и дважды сокращал отставание в счёте до минимума, но каталонцы наряду со своим лидером в этот вечер были слишком сильны и одержали красивую победу — 4:2.

По итогам двух туров шесть очков в этом квартете также набрал «Интер». Команда из Милана одержала вторую подряд волевую победу. На этот раз «нерадзурри» не без труда увезли три очка из Эйндховена.

ПСВ начал встречу мощно и в середине первого тайма вышел вперёд. Пабло Паулино Росарио нанёс потрясающий удар в девятку ворот соперника из-за пределов штрафной.

Произошедшее взбодрило «Интер». Фаворит моментально завладел преимуществом и ещё до перерыва отыгрался благодаря точному выстрелу Раджи Найнгголана. А в начале второго тайма решающий мяч забил Мауро Икарди.

Разгром в Дортмунде и голы Гризманна

Российские же болельщики, помимо «Локомотива», получили возможность поболеть за Александра Головина. К сожалению, его «Монако» не подарил ни малейшего повода для радости. Монегаски на старте сезона не выглядят командой, готовой решать серьёзные задачи. Вот и поездка к дортмундской «Боруссии» обернулась для них разгромом.

Если в первом тайме счёт так и не был открыт, то во втором лидер Бундеслиги отправил в ворота соперника три безответных мяча. Вдобавок хозяева не реализовали пенальти. Пако Алькасер пробил в перекладину. Впрочем, спустя три минуты испанец забил с игры. Помимо него, отличились Якоб Ларсен и Марко Ройс.

Головин же провёл на поле 77 минут, после чего был заменён.

Вторую победу в группе А одержал «Атлетико». Мадридцы дома переиграли «Брюгге». Впрочем, бельгийская команда сражалась достойно. Первый тайм завершился вничью. На гол Антуана Гризманна гости ответили потрясающим ударом в дальний угол из-за пределов штрафной в исполнении Арно Грёневельда.

Однако после перерыва мадридцы дожали соперника. Гризманн создал ещё два мяча. Для начала он оформил дубль после скидки Диего Косты, а затем отметился результативной передачей.

Шесть мячей от ПСЖ и характер «Наполи»

Самый крупный счёт был зафиксирован в Париже, где «Црвена Звезда» ничего не смогла противопоставить ударной тройке ПСЖ Килиан Мбаппе — Эдинсон Кавани — Неймар. Главным героем матча в итоге стал оформивший хет-трик бразилец.

Хозяева ещё в первом тайме четырежды поразили ворота Милана Боряна, после чего сбавили темп. За 15 минут до финального свистка команде из Белграда удалось даже забить мяч престижа. Отличился Марко Марин с передачи экс-полузащитника «Анжи» и «Мордовии» Лоренсо Эбесилио.

Однако точку в матче поставил уже упомянутый Неймар. ПСЖ одержал победу с теннисным счётом — 6:1.

В другом матче группы С был забит всего один мяч. «Наполи» неожиданно обыграл «Ливерпуль» с минимальным счётом. После осечки в Сербии у итальянской команды не оставалось иного выбора, кроме как набирать три очка в игре с финалистом Лиги чемпионов.

Подопечные Карло Анчелотти большую часть матча владели преимуществом и создавали моменты у ворот Алисона Бекера, который ещё в прошлом сезоне выступал за другую итальянскую команду — «Рому».

Однако распечатать его владения хозяевам не удавалось. Апофеозом стало попадание Дриса Мертенса в перекладину незадолго до финального свистка.

Но на 90-й минуте «Наполи» всё же вырвал победу. Лоренцо Инсинье после прострела Хосе Кальехона отправил мяч в пустые ворота.