Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

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Каталонская «Барселона» одержала победу над лондонским «Тоттенхэм Хотсупур» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Барселоне» принесли голы Фелипе Коутиньо, Ивана Ракитича, а Лионель Месси стал автором дубля.

«Тоттенхэм» ответил голами Гарри Кейна и Эрика Ламелы.

В параллельном матче группы B миланский «Интер» победил голландский ПСВ со счётом 2:1

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Тоттенхэм» на выезде сыграет с ПСВ, а «Барселона» на своём поле примет «Интер».

Ранее сообщалось, что «Монако» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.

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