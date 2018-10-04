Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» одержала победу над лондонским «Тоттенхэм Хотсупур» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Барселоне» принесли голы Фелипе Коутиньо, Ивана Ракитича, а Лионель Месси стал автором дубля.

«Тоттенхэм» ответил голами Гарри Кейна и Эрика Ламелы.

В параллельном матче группы B миланский «Интер» победил голландский ПСВ со счётом 2:1

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Тоттенхэм» на выезде сыграет с ПСВ, а «Барселона» на своём поле примет «Интер».

Ранее сообщалось, что «Монако» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.