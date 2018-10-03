«Монако» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

Французский «Монако» потерпел разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принесли голы Якоба Ларсена, Пако Алькасера и Марко Ройса.

Дортмундцы также не реализовали пенальти, назначенный за фол на Ройсе. 11-метровый исполнял Алькасер.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, но не отличился результативными действиями и был заменён на 77-й минуте.

В параллельном матче группы A мадридский «Атлетико» победил бельгийский «Брюгге» со счётом 2:1.

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Монако» на выезде сыграет с «Брюгге», а «Боруссия» на своём поле примет «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Шальке» в матче Лиги чемпионов.