«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов, благодаря голу на 90-й минуте
Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Автором победного для неаполитанцев гола на 90-й минуте матча стал Лоренцо Инсинье.
В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Наполи» на выезде сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Ливерпуль» на своём поле примет «Црвену Звезду».
Ранее сообщалось, что хет-трик Неймара помог ПСЖ разгромить «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.