«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов, благодаря голу на 90-й минуте

Короткая ссылка
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором победного для неаполитанцев гола на 90-й минуте матча стал Лоренцо Инсинье.

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Наполи» на выезде сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Ливерпуль» на своём поле примет «Црвену Звезду».

Ранее сообщалось, что хет-трик Неймара помог ПСЖ разгромить «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить