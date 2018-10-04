«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов, благодаря голу на 90-й минуте

Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Ливерпулем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором победного для неаполитанцев гола на 90-й минуте матча стал Лоренцо Инсинье.

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Наполи» на выезде сыграет с «Пари Сен-Жермен», а «Ливерпуль» на своём поле примет «Црвену Звезду».

Ранее сообщалось, что хет-трик Неймара помог ПСЖ разгромить «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов.