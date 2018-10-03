Хет-трик Неймара помог ПСЖ разгромить «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов
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Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев поля.
В составе парижан хет-трик оформил Неймар. Ещё по голу в свой актив записали Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария.
«Црвена Звезда» ответила голом Марко Марина.
В третьем туре группового этапа ПСЖ на своём поле примет «Наполи», а «Црвена Звезда» на выезде сыграет с «Ливерпулем».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Шальке» в матче Лиги чемпионов, пропустив мяч на 88-й минуте.