«Если Шнуров предложит сняться в клипе, подумаю»: Набиуллин о «Ленинграде», переходе в «Зенит» и популярности Дзюбы

Артём Дзюба стал главной звездой сборной России на чемпионате мира по футболу, заявил в эксклюзивном интервью RT защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин. По его мнению, после выступления на мундиале форвард стал ещё более уверенным в себе. 23-летний казанец также рассказал, что привнёс в игру команды Сергей Семак, сменивший на тренерском посту Роберто Манчини, на кого из действующих футболистов следует равняться и как он относится к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

— Вы пополнили состав «Зенита» ещё в прошлом сезоне, но активно привлекаться к играм за основной состав стали только в нынешнем. Каковы первые впечатления?

— Очень рад, что в этом сезоне начал выступать в основном составе. Благодарен Сергею Семаку за доверие. Буду продолжать в том же духе.

— В чём разница между работой под руководством нынешнего главного тренера и итальянца Роберто Манчини?

— Семак сплотил команду. Сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. Это помогает. При Манчини всё было немного иначе. Сергей Богданович старается больше мотивировать игроков, просит всех относиться друг к другу с уважением.

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— Как оцениваете собственную игру?

— Нужно прогрессировать во всём. В частности, надо поработать над передачами. Но прибавлять можно также и в тактических навыках, и в оборонительных действиях.

— Какой матч в нынешнем сезоне был самым сложным?

— Все оказались непростыми. Выделить какой-то один трудно, но к каждому из них было необходимо готовиться по-своему.

— В нынешнем сезоне «Зенит» выступает во втором по значимости европейском клубном турнире. Команда возлагает большие надежды на Лигу Европы?

— В «Зените» серьёзно относятся к матчам каждого турнира, в котором принимают участие.

— До перехода в «Зенит» всю свою карьеру вы провели в составе «Рубина». Как дался переезд в Санкт-Петербург?

— Жизнь изменилась. В Казани рядом были родители, здесь же я нахожусь вместе с девушкой. Поначалу было тяжело. Старался пользоваться любой возможностью, чтобы съездить домой. Но сейчас такого уже нет: привык к новому месту.

— Как часто общаетесь с родителями?

— Ежедневно созваниваюсь. Первое время очень сильно ощущалось их отсутствие. Но постепенно адаптируешься, учишься жить по-новому.

— Говорят, что все заработанные деньги вы перечисляет родителям. Это правда?

— Можно сказать и так. Я не транжира, трачу не много. Деньги лежат у родителей. Если какая-то сумма мне срочно нужна, я могу у них попросить.

— Партнёры по команде не подкалывают по этому поводу?

— Нет. В этом нет ничего особенного.

— Помимо Семака, к чьему мнению вы прислушиваетесь?

— Если мои родители смотрят игру, то обязательно позвонят и выскажут, что мне стоило бы улучшить. Моя девушка стесняется делать мне замечания, а вот отец всегда обратит внимание на недостатки. При этом он никогда не ругает, а только подсказывает.

— Переходя в «Зенит», вы сказали, что через санкт-петербургский клуб хотите попасть в сборную России. Как можете оценить свой прогресс в этом направлении?

— Думаю, я на правильном пути. А дальше всё будет только лучше. Выбор — за тренером, а мне остаётся доказывать состоятельность своей игрой.

— Как оцениваете уровень конкуренции на своей позиции в национальной команде? Помимо вас, на ней выступают Константин Рауш и Фёдор Кудряшов.

— Да, она есть. И будет серьёзной. В России много хороших игроков этого амплуа. Но буду стараться превзойти их во всём.

— Вы были одним из немногих футболистов, которые прогнозировали, что на домашнем первенстве планеты национальная команда России пройдёт дальше 1/8 финала. Победа над Испанией стала для вас неожиданностью?

— Я всегда верил в сборную. Но успех на чемпионате мира стал шоком и праздником для всей России. Спасение Акинфеева… Но даже в поединке с Хорватией я полагал, что наша команда сможет пройти дальше.

— Обидно было не попасть в состав сборной на домашний чемпионат мира?

— Конечно, но всё решает главный тренер. Думаю, такие неудачи всегда мотивируют на плодотворную работу в будущем.

— На ваш взгляд, кто главный герой сборной России на мундиале?

— Футбол — это командный вид спорта, поэтому все молодцы. Но прежде всего хорошо проявил себя Артём Дзюба. Он выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды, а это очень важно.

— Какие изменения произошли с Дзюбой после окончания чемпионата мира?

— Он всегда был весёлым. Не думаю, что он возгордился, но на поле Артём стал более уверенным в себе. Очень помогает команде, а коллектив в ответ доверяет ему.

— Есть чувство, что Артём сейчас является настоящей суперзвездой российского футбола?

— Безусловно, болельщики всегда хотят увидеть именно его. Думаю, каждый игрок мечтает, чтобы к нему относились подобным образом.

Reuters

© Kai Pfaffenbach

— К вашей персоне ощущается такое же внимание со стороны фанатов?

— Не такого масштаба, но оно есть. У каждого игрока существуют свои поклонники.

— Насколько велика заслуга Черчесова в успехе сборной России?

— Её нельзя отрицать. Станислав Саламович очень продуктивно поработал на сборах, и в итоге эти старания воплотились в результат.

— Сборная России довольно успешно начала своё выступление в Лиге наций. Как вы относитесь к этому турниру?

— Нам не объяснили правила соревнований, лишь сказали, что надо побеждать в каждом отдельно взятом матче. Я пытался разобраться с регламентом, но так до конца и не сделал этого. Впрочем, нам пока удаётся выполнять поставленную задачу.

— Как отличается атмосфера на тренировках в сборной страны и клубе?

— Выступление в составе национальной команды — это всегда большая ответственность. Ты защищаешь честь страны. Когда ты выходишь в футболке сборной России даже в товарищеских матчах, это очень сильно мотивирует. Чувствуется, что ты представляешь 140 млн человек. Особенно учитывая тот факт, что сейчас национальная команда показывает такие достижения. Эту планку необходимо поддерживать.

— Вы стали лучшим молодым футболистом России в 18 лет. Что нужно сделать, чтобы не только добиться такого достижения, но и с течением времени не пропасть с радаров и продолжить развиваться?

— Необходимо работать с таким же рвением, как и раньше. Только постоянный труд позволит добиться прогресса и успехов в будущем. Стоит только подумать, что ты чего-то добился, и остановиться, как уже рискуешь не попасть в состав. В истории российского футбола было немало случаев, когда игроки очень ярко заявляли о себе, а потом исчезали.

— Говоря о вашем переходе в клуб из Санкт-Петербурга, почему вы выбрали именно «Зенит»?

— Во время выступления в Казани я уже говорил, что «Зенит» — это лучший клуб России. Потом болельщики «Рубина» буквально съели меня за это. Но я всегда хотел попасть именно сюда.

— При этом свой первый мяч в РПЛ вы забили именно в ворота санкт-петербургского клуба. Совпадение?

— Не знаю. Все комментаторы и журналисты говорили мне об этом.

— Вы ещё не успели открыть счёт своим забитым мячам за «Зенит». Уже думали над тем, как отпразднуете это событие?

— Пока нет. Главное — сначала сделать это. Думаю над своим личным ритуалом, но ещё не определился.

— Вы уже успели провести некоторое время в Санкт-Петербурге. Скажите, что вам полюбилось в городе и что, наоборот, не нравится?

— Говорят, что в Северной столице очень часто идут дожди. Но в этом году их было не много. Поначалу было трудно, ведь очень скучал, а потом привык. Санкт-Петербург не сильно отличается от Казани. Первое время приходилось постоянно пользоваться навигатором, ведь улицы здесь очень похожи. Пожалуй, это была единственная трудность.

— Санкт-Петербург считается культурной столицей России. Успели посетить театры или музеи?

— В Мариинском театре ещё не бывал. В основном гуляю по паркам, хожу в кино. Пока не было времени.

— Вернёмся к вашим выступлениям за «Рубин». Во многом, путёвку в большой футбол вам дал бывший наставник клуба Ринат Билялетдинов.

— Я очень благодарен ему. Помню свои первые матчи в казанскому клубе, в которых я смотрелся неплохо. Он жёсткий тренер. Если были какие-то ошибки, даже самые мелкие, он за них отчитывал.

— Вы были совсем молоды, когда «Рубин» под руководством Курбана Бердыева выиграл чемпионат России. Какое впечатление на вас произвели эти успехи?

— Думаю, это серьёзно повлияло на всех жителей города. Я постоянно смотрел игры «Рубина» и очень хотел защищать цвета этого клуба. Две победы в чемпионате, успех в матче с «Барселоной» — это нечто.

— В последнее время нападающий клуба Сердар Азмун не радует своей результативностью. Почему иранец перестал забивать за «Рубин»?

— Думаю, с ним всё в порядке. Просто бывают голевые засухи. Необходимо продолжать выкладываться на тренировках и не думать об этом, расслабиться. Голы ещё будут.

— Кто является для тебя ориентиром в мировом футболе?

— Марсело (левый защитник мадридского «Реала». — RT). Я всегда симпатизировал этому футболисту, мне нравиться его стиль игры.

— Во время выступления за «Рубин» вы не успели познакомиться с атмосферой дерби. Какие были эмоции во время матча между «Зенитом» и «Спартаком»?

— Их сложно передать словами. На трибуны пришло 60 тыс. болельщиков. Чувствовалось серьёзное давление, но мандража я не испытывал. Лишь ощущал огромную ответственность.

— Каким вы видите развитие российского футбола в свете серьёзного роста внимания к данному виду спорта после чемпионата мира?

— Сейчас вокруг него огромный ажиотаж, особенно среди юношей. Они хотят играть, идут в детско-юношеские коллективы. Всё стало значительно лучше, чем раньше.

— Если бы вы могли обратиться к главе РФПЛ Сергею Прядкину, что бы вы попросили изменить в российском футболе?

— Видно, что они провели огромную работу, сделали много поправок. Думаю, развитие лиги и выступление сборной России на мундиале — единое целое. Они на верном пути.

— С Санкт-Петербургом ассоциируется фраза одной из песен группы «Ленинград» «в Питере — пить». Что она означает для вас?

— К алкоголю я отношусь негативно. У Шнурова много кумиров. Людям нравится его творчество. Если бы он предложил мне принять участие в съёмках его клипа, то я бы подумал. Пока конкретных предложений не было.

— Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон недавно снялся в рекламе шампуня. Согласились бы на такое?

— Без проблем.

— Вас часто спрашивают, не родственник ли вы председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной?

— Постоянно. Когда падает курс евро, игроки надо мной постоянно подшучивают: «Эльмир, реши вопрос».

— В отличие от многих футболистов, вы весьма тактично общаетесь со СМИ. Это результат родительского воспитания?

— Нет. Если я скажу что-то не то, то представители прессы могут раздуть из мухи слона, и потом придётся оправдываться.