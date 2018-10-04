«Противоречит всем моим убеждениям»: футболист Роналду отрицает обвинения в изнасиловании американской модели

Португальский футболист Криштиану Роналду назвал «желанием нажиться на его имени» обвинения в изнасиловании со стороны бывшей американской модели Кэтрин Майорги. Нападающий туринского «Ювентуса» отрицает всякую причастность к такому «гнусному преступлению». Сложившая ситуация вынудила Роналду на время отказаться от игр за национальную команду. Об этом сообщил наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Португальский футболист Криштиану Роналду отрицает факт изнасилования, в котором его обвиняет бывшая американская модель Кэтрин Майорга. Своё отношение к ситуации знаменитый нападающий выразил в посте, опубликованном на его странице в Twitter.

«Я твёрдо отрицаю обвинения. Изнасилование — гнусное преступление, которое противоречит всем моим убеждениям. Чтобы не порочить своё имя, я отказываюсь давать СМИ повод спекулировать на слухах, которые придумали лица, желающие нажиться на моём имени», — отметил Роналду.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 октября 2018 г.

В конце сентября немецкое издание Der Spiegel опубликовало сенсационное заявление 34-летней Майорги, которая утверждает, что в июне 2009 года португалец изнасиловал её после одной из вечеринок в Лас-Вегасе.

По утверждению стороны обвинения, сразу после случившегося девушка написала заявление в полицию. Однако до иска дело не дошло, так как Роналду и Майорга якобы пришли к внесудебному соглашению, в соответствии с которым пострадавшая получила $375 тыс. за молчание.

Тем не менее, спустя девять лет американка решилась придать историю огласке. В связи с её заявлением полиция Лас-Вегаса вновь открыла дело по факту изнасилования.

«13 июня 2009 года в отделение полиции Лас-Вегаса поступил звонок о сексуальных домогательствах. Жертва не сообщила о месте преступления, а также о личности подозреваемого. Однако было проведено медицинское обследование. В сентябре 2018 дело было возобновлено. Наши полицейские ведут расследование, следуя информации, предоставленной пострадавшей. В настоящее время его детали раскрыты не будут», — цитирует официальное заявление BBC.

Сам Роналду незамедлительно отреагировал на обвинения в свой адрес. Он рассказал о том, что действительно был близко знаком с Майоргой, однако всё произошло по обоюдному согласию.

Адвокат Кристиан Шерц объявил о том, что футболист намерен подать в суд на Der Spiegel в связи с публикацией сведений, касающихся его частной жизни. Кроме того, португалец уверен, что американка лишь хочет прославиться за счёт его имени, в связи с чем все её обвинения должны считаться беспочвенными.

Несмотря на это, нападающий отметил, что готов пойти навстречу следствию.

«Моя совесть чиста, и я спокойно ожидаю итогов любых расследований», — написал Роналду.

В настоящее время Майорга покинула Лас-Вегас и избегает общения с представителями СМИ в связи с неудовлетворительным психологическим состоянием. Об этом рассказал один из её адвокатов Лесли Стовалл.

«Моя клиентка напугана и чувствует себя незащищённой. С 2009 года она подвержена депрессии и навязчивым мыслям о самоубийстве. У неё возникли проблемы с алкоголем. Она не может устроить свою личную жизнь и найти работу», — рассказал Стовалл на пресс-конференции.

Кроме того, по его утверждению, что в начале этого года бывшей модели был поставлен диагноз «посттравматическое расстройство».

Раскрыть «правду» спустя девять лет Майоргу побудило набирающее популярность движение #MeToo. Её участницами являются женщины по всему миру, ставшие жертвами сексуального насилия.

Обвинение требует, чтобы Роналду в течение 20 дней выплатил $200 тыс в качестве компенсации за моральный ущерб. В противном случае ему будет предъявлен иск, состоящий из 11 пунктов обвинения. Если вина нападающего будет доказана, то ему грозит более серьёзное наказание, вплоть до длительного тюремного заключения.

Отчасти скандал уже начинает сказываться на профессиональной деятельности португальца. Стало известно, что он не примет участие в играх своей национальной команды в этом году. Об этом сообщил наставник сборной Фернанду Сантуш. Он отметил, что такое решение было принято после беседы с нападающим, а также с главой местной футбольной федерации Фернандо Гомесом.

Многие любители футбола поспешили сделать вывод о том, что отстранение от сборной является своеобразным наказанием для Роналду со стороны руководства. Однако Сантуш поспешил заверить, что он не сомневается в невиновности подопечного, который сам пошёл на этот шаг.

«Я хорошо знаю Криштиану, и я полностью уверен, что он не совершал этого преступления», — цитирует специалиста Record.

В феврале прошлого года в Der Spiegel также публиковался материал, посвящённый предполагаемому преступлению Роналду, однако тогда его агенту удалось опровергнуть все обвинения. Сейчас адвокаты Майорги утверждают, что в их распоряжении находится достаточно доказательств, чтобы доказать вину Роналду.