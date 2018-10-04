Тренер сборной Португалии Сантуш: уверен, Роналду не совершал изнасилования

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подтвердил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участия в матчах национальной команды в 2018 году.
Тренер сборной Португалии Сантуш: уверен, Роналду не совершал изнасилования
  • © Carlos Palma
  • globallookpress.com

Решение было достигнуто по итогам разговора с трёх сторон — Сантуша, Роналду и президента Португальской федерации футбола Жилберту Мадаила, сообщает Record.

Тренер сборной Португалии также высказал своё отношение к обвинениям Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

«Я хорошо знаю Криштиану, и я полностью уверен, что он не совершал этого преступления», — заявил Сантуш.

Ранее тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем обнародовал список игроков, вызванных на матч Лиги наций с Польшей и на контрольную встречу с Шотландией в октябре.

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