Эдер из «Локомотива» и Нету из «Зенита» вызваны в сборную Португалии по футболу
- Reuters
В национальную команду Португалии вызваны два преставителя Российской премьер-лиги (РПЛ) — нападающий Эдер из московского «Локомотива» и защитник Луиш Нету из санкт-петербургского «Зенита».
В состав не попали лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, а также полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш.
11 октября Португалия сыграет с Польшей в рамках Лиги наций, а 14 октября проведёт контрольную встречу с Шотландией.
Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение отказаться от выступлений за сборную Португалии до конца 2018 года.