Эдер из «Локомотива» и Нету из «Зенита» вызваны в сборную Португалии по футболу

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Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем обнародовал список игроков, вызванных на матч Лиги наций с Польшей и на контрольную встречу с Шотландией в октябре.
Эдер из «Локомотива» и Нету из «Зенита» вызваны в сборную Португалии по футболу
  • Reuters

В национальную команду Португалии вызваны два преставителя Российской премьер-лиги (РПЛ) — нападающий Эдер из московского «Локомотива» и защитник Луиш Нету из санкт-петербургского «Зенита».

В состав не попали лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, а также полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш.

11 октября Португалия сыграет с Польшей в рамках Лиги наций, а 14 октября проведёт контрольную встречу с Шотландией.

Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение отказаться от выступлений за сборную Португалии до конца 2018 года.

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