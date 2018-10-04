Эдер из «Локомотива» и Нету из «Зенита» вызваны в сборную Португалии по футболу

Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем обнародовал список игроков, вызванных на матч Лиги наций с Польшей и на контрольную встречу с Шотландией в октябре.

В национальную команду Португалии вызваны два преставителя Российской премьер-лиги (РПЛ) — нападающий Эдер из московского «Локомотива» и защитник Луиш Нету из санкт-петербургского «Зенита».

В состав не попали лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, а также полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш.

11 октября Португалия сыграет с Польшей в рамках Лиги наций, а 14 октября проведёт контрольную встречу с Шотландией.

Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение отказаться от выступлений за сборную Португалии до конца 2018 года.