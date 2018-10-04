СМИ: Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца года

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение отказаться от выступлений за сборную Португалии до конца 2018 года.

Роналду решил сосредоточиться на играх за свой новый клуб, сообщает O Jogo. Звёздный форвард попросил тренерский штаб не вызывать его в национальную команду на матчи, которые состоятся в октябре и ноябре.



Таким образом, Роналду пропустит две встречи с Польшей в рамках Лиги наций, а также контрольные встречи с Шотландией и Италией.

Ранее нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выступил с заявлением относительно обвинений в изнасиловании в свой адрес.