СМИ: Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца года

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение отказаться от выступлений за сборную Португалии до конца 2018 года.
СМИ: Роналду не будет играть за сборную Португалии до конца года
  • Reuters

Роналду решил сосредоточиться на играх за свой новый клуб, сообщает O Jogo. Звёздный форвард попросил тренерский штаб не вызывать его в национальную команду на матчи, которые состоятся в октябре и ноябре. 

Таким образом, Роналду пропустит две встречи с Польшей в рамках Лиги наций, а также контрольные встречи с Шотландией и Италией.

Ранее нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выступил с заявлением относительно обвинений в изнасиловании в свой адрес.

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