Спасение Моуринью, очередное поражение «Реала» и разгром «Баварии»: итоги субботних матчей в европейском футболе

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в чемпионате Англии, уступая со счётом 0:2 к десятой минуте. «Реал» потерпел поражение от «Алавеса» из-за гола в компенсированное время и впервые за 33 года не смог забить в четырёх матчах подряд. «Бавария» была на своём поле разгромлена мёнхенгладбахской «Боруссией». «Ювентус» выиграл все восемь матчей на старте Серии А. Итоги субботних матчей в европейских футбольных чемпионатах — в обзоре RT.

Отсрочка для Моуринью

Вся футбольная Англия в эти дни гадает, как сложится будущее у Жозе Моуринью. Болельщиков «Манчестер Юнайтед» не радуют ни игра команды, ни результаты, ни положение в турнирной таблице АПЛ. Руководство клуба пока не спешит делать какие-то выводы, но практически все футбольные эксперты уверены, что у португальца не осталось права на ошибку.

Матч с «Ньюкаслом», одним из аутсайдеров сезона, должен был помочь Моуринью поднять свою репутацию. Однако домашняя игра началась для «Манчестера» с катастрофы. Впервые за два года команда пропустила два мяча к десятой минуте. Хуже всего было то, что к перерыву гости имели все шансы увеличить отрыв. За последние 20 лет «Ньюкасл» не проиграл ни один матч в чемпионате Англии, если вёл со счётом 2:0.

Но во втором тайме произошло чудо. Сначала Хуан Мата отыграл один мяч точным ударом со штрафного, а вскоре Антони Марсьяль забил после паса пяткой от Поля Погба. В 12 последних матчах, в которых был зафиксирован гол французского форварда, «Манчестер Юнайтед» обязательно побеждал. У команды оставалось 14 минут, чтобы соблюсти эту традицию, и ровно по истечении этого времени Алексис Санчес замкнул головой навес Эшли Янга.

Манкунианцы выиграли матч со счётом 3:2 и прервали серию из четырёх матчей без побед. Они поднялись на восьмое место в турнирной таблице, и пока что там ещё достаточно плотно идут команды, чтобы у «Манчестера» сохранялись шансы на более высокую позицию.

Благодаря победе над «Ньюкаслом» Жозе Моуринью вышел на первое место в клубе по процентному соотношению побед — он на 0,2% обошёл Алекса Фергюсона. Оба тренера в среднем выигрывали три матча из пяти.

Среди лидеров турнирной таблицы в субботу играл только «Тоттенхэм». Он принимал у себя ещё одного неудачника сезона — «Кардифф Сити», который не одержал ещё ни одной победы. Лондонцы отделались малой кровью. Эрик Дайер открыл счёт уже на восьмой минуте, а после перерыва они спокойно доигрывали встречу в большинстве. «Тоттенхэм» одержал третью победу подряд и временно поднялся на третье место.

Приблизиться к верхушке удалось и «Борнмуту». Он одержал самую крупную победу дня, разгромив «Уотфорд» со счётом 4:0. Клуб бывшего наставника «Рубина» Хави Гарсии по итогам первого тайма пропустил три мяча и потерял защитника Кристиана Кабазеля из-за удаления. Сразу после возобновления игры Каллум Уилсон добил соперника своим ударом, и на этом результат матча был решён. В ожидании оставшихся матчей восьмого тура «Борнмут» дотянулся до пятой строчки в турнирной таблице.

Худшая серия «Реала» за 33 года

Агония мадридского «Реала» продолжается. После разгрома «Севильей», нулевой ничьей в дерби с «Атлетико» и поражения от ЦСКА в Лиге чемпионов подопечные Хулена Лопетеги вновь проиграли. На сей раз их обидчиком оказался скромный «Алавес». При этом перед встречей с «Реалом» он отставал от мадридцев всего на три очка.

В матче с действующим победителем Лиги чемпионов «Алавес» смотрелся довольно бодро. Насыщенному первому тайму не хватало только одного — голов. «Реал» старался навязать свою игру, но как будто разучился вскрывать оборону соперника. После перерыва преимущество постепенно переходило к гостям встречи, и на долю Тибо Куртуа выпало немало работы. Незадолго до окончания матча болельщики «Алавеса» начали праздновать ничью, не подозревая, что же случится потом.

В компенсированное время, растянувшееся на целых пять минут, баски разыграли угловой. Куртуа неудачно отбил мяч после первого удара, и после рикошета снаряд оказался у форварда Ману. Испанец, начинавший матч на скамейке запасных, вколотил мяч в ворота на пятой добавленной минуте. «Алавес» отпраздновал громкую победу и поднялся на третье место в чемпионате Испании. «Реал» пока держится на втором, но рискует очень скоро его потерять. Впервые с 1985 года «королевский клуб» не смог забить в четырёх матчах подряд.

Роналду забыл об обвинениях

«Ювентус» до сих пор не знает, каково это — потерпеть поражение или сыграть вничью в Серии A. Туринцы одержали восьмую победу из восьми возможных. Очередная была добыта в гостях у «Удинезе».

Теперь и жители Удине могут гордиться тем, что вживую видели гол Криштиану Роналду. Он забил на 37-й минуте с подачи Марио Манджукича, всего через четыре минуты после того, как счёт открыл их одноклубник Родриго Бентанкур. Обвинения в изнасиловании пока никак не сказываются на игре Роналду. Он забил четвёртый мяч в чемпионате Италии, а по количеству ударов ушёл в отрыв ото всех конкурентов — португалец 24 раза бил в створ чужих ворот.

Для «Ювентуса» старт из восьми побед подряд стал четвёртым за всю историю участий в чемпионате Италии. Такое же достижение есть на счету у «Наполи» и «Ромы». Римляне в этом сезоне начали турнир неудачно, но теперь они исправляются. Они одержали третью победу кряду, на этот раз обыграв в гостях «Эмполи». Будущий соперник ЦСКА по Лиге чемпионов в каждом тайме забил по мячу, авторами которых стали Стивен Н'Зонзи и Эдин Джеко.

Свержение «Баварии» и лидерство Дортмунда

Больше всего интересных событий в пятницу и субботу подарила Бундеслига. Седьмой тур чемпионата Германии начался с матча «Вердера» и «Вольфсбурга». Бременцы одержали победу со счётом 2:0. Забившему второй мяч Йоханнесу Эггештайну ассистировал Клаудио Писарро. Перуанец недавно отпраздновал своё 40-летие, но возраст не мешает ему приносить пользу команде, которая теперь делит второе место в турнирной таблице.

На первом находится вовсе не «Бавария», а дортмундская «Боруссия». Её матч седьмого тура с «Аугсбургом» превратился в триллер со счастливым для болельщиков концом. Дортмундцы дважды уступали по ходу встречи, но Пако Алькасеру удавалось сравнять счёт. На 84-й минуте Марио Гётце забил «Аугсбургу», когда на поле вышел его младший брат Феликс. Но подопечные Люсьена Фавра недолго вели — уже через три минуты Михаэль Грегорич сравнял счёт — 3:3. Матч так и закончился бы ничьей, но в компенсированное время гости очень зря нарушили правила у своей штрафной. Алькасер подошёл к мячу и отправил мяч в сетку. «Боруссия» одержала невероятную победу.

То же самое сделала её тёзка из Мёнхенгладбаха, только соперник у другой «Боруссии» был более грозный — «Бавария». Уже несколько дней ходят слухи о том, что игроки команды недовольны своим главным тренером Нико Ковачем. И повод для таких разговоров есть — мюнхенцы играют очень плохо.

Матч с мёнхенгладбахцами проходил на переполненной «Альянц Арене», и 75 тыс. зрителей стали свидетелями тому, как в воротах Мануэля Нойера побывали два мяча к 16-й минуте. «Бавария» не была готова противопоставить хоть что-то и нанесла за всю игру три удара в створ чужих ворот. Такая же статистика была и у соперников, только гости все свои попытки реализовали. Третий гол записал на свой счёт Патрик Херрман за две минуты до финального свистка. «Бавария» была разгромлена в 300-м матче Арьена Роббена и потерпела второе поражение подряд. Теперь её нет даже в зоне Лиги чемпионов.

Разлад среди преследователей ПСЖ

Пока «Монако» решает свои внутренние игровые проблемы и старается не опуститься в зону вылета, на роль главного преследователя ПСЖ активно претендует «Лилль». По итогам девяти туров эта команда обеспечила себе второе место в турнирной таблице чемпионата Франции благодаря победе над ещё одним фаворитом сезона — «Сент-Этьеном».

Отличный матч провёл нападающий «Лилля» Жонатан Бамба. Он открыл счёт на 17-й минуте, а когда Реми Кабелла сравнял с пенальти, 22-летний форвард оформил дубль. Под конец матча Бамба ассистировал Николя Пепе, чтобы в итоге «Лилль» одержал победу со счётом 3:1. «Доги» оторвались на четыре очка от «Монпелье», но их отставание от ПСЖ по-прежнему слишком велико, так как парижане не потеряли ещё ни одного очка за сезон.

Несколькими часами позже «Монпелье» имел отличный шанс приблизиться к «Лиллю». Южане встречались с «Генгамом» и уже к седьмой минуте оказались в большинстве из-за удаления Марку Тюрама — сына чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама. Игроки «Монпелье» вышли вперёд на 30-й минуте, но вскоре и им пришлось столкнуться с гневом арбитра, когда Флоран Молле получил две жёлтые карточки за минуту. В равных составах «Генгам» смог добиться ничьей.