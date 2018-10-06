«Гончаренко — лучший тренер сентября»: Градиленко о дерби ЦСКА — «Локомотив» и встрече «Зенит» — «Краснодар» в РПЛ

«Краснодар» — такой же претендент на титул чемпиона, как «Зенит» и ЦСКА. Об этом в интервью RT заявил экс-футболист и комментатор Дмитрий Градиленко. По его мнению, подопечные Виктора Гончаренко и Сергея Семака будут фаворитами в центральных матчах 10-го тура РПЛ. Эксперт также призвал не списывать со счетов главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, а также рассказал, какое влияние на физическое и эмоциональное состояние команд оказали прошедшие на этой неделе еврокубковые встречи.

«Чалов свои мячи топ-командам ещё забьёт»

— Является ли ЦСКА явным фаворитом в противостоянии с «Локомотивом», учитывая выступления обеих команд в Лиге чемпионов?

— Да, в команде Виктора Гончаренко хороший эмоциональный фон, чувствуется, что она движется в правильном направлении. Кроме того, армейцы будут выступать на своём стадионе. Думаю, что всё должно складываться в пользу ЦСКА, учитывая некоторые проблемы, которые существуют в «Локомотиве».

— После победы над «Анжи» казалось, что красно-зелёные начинают постепенно выбираться из кризиса, но потом последовало поражение от «Шальке-04» при крайне невыразительной игре во втором тайме. Её причиной стали тактические ошибки Сёмина?

— Хотелось бы отметить, что в первом тайме железнодорожники выглядели достойно. Чувствуется, что команда «выздоравливает», находит свою игру и физически становится сильнее. Но не стоит забывать, что «Локомотив» сражался с вице-чемпионом Бундеслиги. А это совершенно иной уровень. К сожалению, в отличие от нашего первенства, его характеризуют большие скорости и полная самоотдача футболистов. Но я бы не стал во всём винить Юрия Павловича, так как существует множество объективных факторов. Например, травмы таких игроков, как Фёдор Смолов и Джефферсон Фарфан, не позволяют наставнику выставить оптимальный состав.

— По ходу прошлого сезона ходило много разговоров о возможной отставке Сёмина. Можно ли сказать, что в случае поражения от ЦСКА, он с большой вероятностью будет уволен?

— Я бы не стал торопиться с выводами. У Юрия Павловича на данный момент всё получается. Команда набирает ход и вскоре выправит ситуацию. Конечно, два поражения в Лиге чемпионов ставят под вопрос дальнейшее её участие в еврокубках, но даже третье место будет для неё неплохим результатом.

— Что надо изменить «Локомотиву», чтобы победить ЦСКА?

— У красно-зелёных хороший состав. Главный вопрос заключается в том, почему команда не прибавляет с физической точки зрения. Скорее всего, здесь стоит говорить о некоторых просчётах тренерского штаба на этапе подготовки. Однако подопечным Сёмина всегда было тяжелее играть против команд, придерживающихся оборонительной тактики, а ЦСКА — задорная молодая команда, которая очень активно действует в нападении. В связи с этим «Локомотиву» стоит сделать ставку на контратаку. Не думаю, что армейцы победят в одни ворота. Нас ждёт интересная и боевая игра.

— Победа над «Реалом» пойдёт подопечным Гончаренко на пользу или, наоборот, может сыграть с ними злую шутку?

— Все футболисты — профессионалы. Такие результаты помогают им восстанавливаться, быстрее набираться сил. Молодые игроки начинают понимать, что они способны на равных сражаться с командами подобного уровня, в составе которых нет вторых номеров. Возможно, во встрече с «Реалом» присутствовала определённая доля удачи. Но везёт сильнейшему, и сейчас можно с уверенностью сказать, что для ЦСКА этот матч вошёл в историю.

Никола Влашич радуется забитому голу в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между ЦСКА и мадридским «Реалом»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

— Никола Влашич потрясающе смотрится в последних играх. Можно ли уже сейчас его называть лидером ЦСКА?

— Однозначно.

Несмотря на то, что позиция центрального полузащитника сама по себе является ключевой в любой команд, хорват в столь молодом возрасте уже сумел стать одним из тех игроков, которые определяют игру красно-синих.

— В матчах с лидерами не так ярко смотрится лучший бомбардир чемпионата Фёдор Чалов. Что с ним происходит?

— К сожалению, многим молодым футболистам свойственна нестабильность. Здесь нет ничего необычного. В нужный момент он уже отличился, но на этом не остановится и свои мячи ещё забьёт. Его самоотдача и хорошая игра говорят сами за себя. Кроме того, против больших команд таких, как «Реал», проявить себя гораздо сложнее. Но с опытом всё придёт.

— Потеряв ряд лидеров в межсезонье, Гончаренко успел собрать новую команду, выиграть Суперкубок России и победить «Реал». Является ли наставник ЦСКА лучшим тренером в РПЛ на данный момент?

— Он — лучший тренер сентября. Чтобы говорить о большем, ему необходимо выиграть чемпионат или хотя бы занять вторую строчку турнирной таблицы, а также пройти в следующую стадию Лиги чемпионов. В этом ему непременно помогут футболисты, которые оказались в команде благодаря отличной работе селекционного штаба. Он им доверяет, а они ему отвечают качественной игрой.

«Краснодар», как и «Зенит» и ЦСКА, можно зачислить в претенденты на титул»

— «Зенит» очень уверенно начал чемпионат, но в последнем туре уступил «Анжи». Имела место случайность или результат указал на слабые места коллектива Сергея Семака?

— На данный момент единоличным лидером является «Зенит», и пока это никак не изменится. Не могу сказать, что конкретно произошло во встрече с «Анжи». Возможно, стоит говорить о запредельной мотивации подопечных Магомеда Адиева или о недооценке соперника. Пока рано делать выводы, так как реальное положение дел покажет игра с «Краснодаром».

— Не кажется ли вам, что «Зенит», как и в прошлом сезоне, постепенно подходит к кризисному периоду?

— Для того, чтобы говорить об этом, нужно подождать. В последних двух матчах Сергей Семак выставил разные составы, именно поэтому встреча десятого тура РПЛ должна стать показательной с этой точки зрения.

— Способны ли Александр Кокорин и Артём Дзюба гармонично дополнять друг друга в передней линии, или один из них должен оставаться на скамейке запасных?

— Кокорин много попустил и не готов сейчас играть на 100%. Но футболисту в хорошей физической форме всегда найдётся место в команде. Своим голом в ворота «Славии» он это уже доказал. Кроме того, Дзюба играет на позиции центрального нападающего, а Александр выступает на фланге. Поэтому такие разноплановые исполнители вполне могут одновременно выходить на поле в стартовом составе. Здоровая конкуренция никому не мешает.

— «Краснодар» на протяжении двух последних сезонов имел репутацию коллектива, который не умеет играть с равными по классу. Но в последних четырёх встречах с элитой он дважды обыграл «Локомотив», один раз — «Зенит», а уступил лишь «Спартаку», имея приличное преимущество. Что этому способствовало?

— В сентябре южане лишились одного из своих лидеров — Смолова. Видимо, тренерский штаб сумел изменить тактику. Раньше все силы соперника были направлены на то, чтобы остановить лучшего бомбардира команды. Сейчас сразу несколько футболистов атакующей линии способны создавать опасные моменты и реализовывать их. Это раскрепостило их, сделав игру более интересной.

— Если «Краснодар» обыграет «Зенит», его можно будет считать главным фаворитом чемпионата?

— На сегодняшний день стоит назвать три клуба, которые побеждают за счёт своей стабильной игры. Это «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Именно их можно с уверенностью зачислить в претенденты на титул.

— На какой из команд больше скажется усталость после матча Лиги Европы?

— У обеих было достаточно времени для отдыха. У «Зенита» длинная скамейка запасных, которая позволяет выставлять качественный состав в разных турнирах. «Краснодар» получает удовольствие от своей игры. Поэтому я не думаю, что у кого-то могут возникнуть проблемы с восстановлением.

— Кого бы вы назвали фаворитом этой встречи и почему?

— «Зенит» играет дома, поэтому именно ему я бы отдал преимущество. Поддержка родных болельщиков сыграет свою роль. Кроме того, если судить по отдельным персоналиям, то их состав сильнее. Но всё это — лишь предположения. Посмотрим, что произойдёт на поле.