Игра на нервах: почему футболисты «Баварии» недовольны работой хорватского тренера Ковача

В мюнхенской «Баварии» назревает конфликт между футболистами и главным тренером Нико Ковачем, сообщают немецкие СМИ. Ведущие игроки недовольны постоянной ротацией состава, в результате которой они реже выходят на поле. Другие спортсмены не скрывают раздражения из-за смены от матча к матчу тактики игры команды. Сам Ковач отметил, что его задачей является поддерживать необходимую форму у футболистов, а не прислушиваться к их критике, которая не всегда имеет под собой основания. Президент «Баварии» Ули Хёнесс вынужден был признать, что клуб находится в состоянии кризиса.

Статус самого титулованного клуба страны накладывает на любую команду дополнительную ответственность. Если речь идёт о мюнхенской «Баварии», то каждый неудовлетворительный результат воспринимается как настоящая трагедия, отвечать за которую приходится всей команде.

На данный момент немецкий коллектив находится не в лучшей форме, доказательством чему стала безвыигрышная серия из трёх матчей, один из которых закончился поражением со счётом 0:2 от берлинской «Герты». Ничья в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» на родной «Альянц Арене» в середине уходящей недели и вовсе вызвала волну негодования.

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Уровень футбола, демонстрируемый подопечными Нико Ковача, поставил в тупик и самого наставника, о чём тот не постеснялся заявить во время послематчевой пресс-конференции.

«Мне необходимо тщательно обдумать сложившуюся ситуацию и обсудить её со своими помощниками. Дайте мне пару дней, чтобы всё осмыслить. Мы проанализируем три последних матча, чтобы понять, что происходит и почему команда не играет так, как она это делала в начале сезона. Никто не ожидал подобного падения. Нужно собраться, больше работать, прибавлять в скорости», — отметил специалист.

Футболисты, отвечая на вопросы журналистов, признали, что действительно сыграли ниже своих способностей, однако некоторые из них назвали виновником всех бед коллектива главного тренера.

По сообщению немецкого издания Bild, группу «критиков» возглавил Матс Хуммельс. По его мнению, Ковач слишком часто без необходимости прибегает к ротации состава, в результате чего сильнейшие футболисты получают меньше игрового времени. Позицию защитника по этому вопросу разделяют Хави Мартинес, Сандро Вагнер и другие игроки.

Так, Хамес Родригес был настолько разочарован тем, что Ковач уже на 62-й минуте матча заменил его на Арьена Роббена, что не смог сдержать своих эмоций в раздевалке. Он покинул стадион уже через десять минут после окончания встречи, предварительно высказав своё недовольство наставнику.

«Вам здесь не Франкфурт!» — кричал полузащитник, намекая на предыдущее место работы хорвата — «Айнтрахт».

Кроме того, Родригес заявил, что если подобное отношение будет продолжаться и дальше, то он намерен покинуть клуб, несмотря на то что в соответствии с контрактом срок его аренды в «Баварии» истекает только летом 2019 года.

Некоторые футболисты уже не раз высказывали своё недовольство методами работы Ковача. Сам тренер встал на защиту своей тактики, отметив, что в его задачу входит поддерживать необходимую форму у игроков, а не прислушиваться к их критике, которая не всегда имеет основания.

На этот раз в стороне от спорной ситуации не остался и президент «Баварии» Ули Хёнесс. Однако он предпочёл не подливать масла в огонь, отметив, что команда находится в состоянии небольшого кризиса, однако серьёзных поводов для волнения на данный момент ни у кого быть не должно. Кроме того, функционер подчеркнул, что в вопросах подбора футболистов он полностью полагается на главного тренера.

«У нас действительно существует ротация состава, возможно, именно в ней основная проблема. Однако последнее слово должно оставаться за наставником. В конце концов, именно ему отвечать за свои решения», — приводит слова Хёнесса Abendzeitung.

Через несколько дней после ничьей с «Аяксом» Bild опубликовал новый материал с доказательствами того, что проблемы мюнхенцев гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Игроков не устраивает отсутствие чёткого тактического плана, который присутствовал у предшественников Ковача. Особенно это касается линии полузащиты. Её ротация приводит к тому, что нападающие не чувствуют уверенности в своих действиях, а соперники получают больше возможностей для контратак.

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Кроме того, неожиданностью для многих стала меньшая интенсивность тренировок Ковача по сравнению с теми, к которым привыкли футболисты. Так, одно из последних занятий длилось всего 52 минут, несмотря на то что в тот день у «Баварии» по плану не было матчей.

Конфликт между командой и наставником носит не только спортивный характер. По мнению некоторых игроков, Ковач сформировал вокруг себя группу специалистов из своих соотечественников, куда входят тренер вратарей Тони Тапалович, спортивный директор Хасан Салихамиджич, а также Роберт Ковач — помощник и брат Нико. С ними главный тренер предпочитает общаться на хорватском языке, несмотря на то что в клубе подобное поведение не приветствуется. Все его представители, вне зависимости от происхождения, должны учить немецкий язык.

Ковач возглавил «Баварию» в апреле нынешнего года. Однако внутренние проблемы с командой возникали не только у хорватского специалиста. Так, многие игроки позволяли себе критику в адрес его предшественника — Карло Анчелотти. Конфликты отрицательно повлияли на выступление команды, которая не смогла в полной мере раскрыть свой потенциал в Лиге чемпионов. В результате итальянский специалист продержался на своём посту чуть больше года, а руководство клуба было вынуждено искать ему замену.