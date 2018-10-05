СМИ: Футболисты «Баварии» высказали недовольство методами работы тренера Ковача

Несколько футболистов мюнхенской «Баварии» выразили недовольство методами работы главного тренера Нико Ковача.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Bild.

Защитник Никлас Зюле, полузащитники Леон Горецка и Серж Гнабри, а также нападающий Сандро Вагнер недовольны количеством игрового времени. По их мнению, ротация вредит команде.

Сообщается, что полузащитник Хамес Родригес также недоволен действиями Ковача. После матча Лиги чемпионов с «Аяксом», который колумбиец провёл на лавке, он покинул стадион уже спустя 11 минут после финального свистка.

Ранее мюнхенская «Бавария» и амстердамский «Аякс» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.