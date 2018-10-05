СМИ: Футболисты «Баварии» высказали недовольство методами работы тренера Ковача

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Несколько футболистов мюнхенской «Баварии» выразили недовольство методами работы главного тренера Нико Ковача.
СМИ: Футболисты «Баварии» высказали недовольство методами работы тренера Ковача
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Bild.

Защитник Никлас Зюле, полузащитники Леон Горецка и Серж Гнабри, а также нападающий Сандро Вагнер недовольны количеством игрового времени. По их мнению, ротация вредит команде.

Сообщается, что полузащитник Хамес Родригес также недоволен действиями Ковача. После матча Лиги чемпионов с «Аяксом», который колумбиец провёл на лавке, он покинул стадион уже спустя 11 минут после финального свистка.

Ранее мюнхенская «Бавария» и амстердамский «Аякс» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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