Берлин в игре: Германия проведёт чемпионат Европы по футболу 2024 года

В швейцарском Ньоне завершилось заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором была выбрана страна — хозяйка чемпионата Европы по футболу 2024 года. Ей стала Германия, опередившая Турцию. В последний раз первенство континента проводилась в этой стране в 1988 году.

Борьба за проведение чемпионата Европы 2024 года развернулась между двумя тесно связанными в футболе странами. На протяжении многих лет турецкие спортсмены не только выступают на чемпионате Германии, но и начинают свой путь в академиях местных клубов. Именно из них вышли нынешние лидеры национальной команды — такие, как Хакан Чалханоглу. А небезызвестный Юнус Маллы, который поразил ворота сборной России в контрольном матче в июне, и Беркай Озджан до сих пор играют в Бундеслиге.

При этом немало игроков с турецкими корнями в итоге предпочли выступлениям за сборную с исторической родины право носить футболку четырёхкратных чемпионов мира. Среди них и хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, и полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан, а также скандально известный Месут Озил. По завершении чемпионата мира игрок «Арсенала» прекратил выступления за Бундесманншафт, сославшись на расистское отношение со стороны Немецкого футбольного союза (DFB).

В свете всего вышеперечисленного противостояние этих двух стран казалось ещё более захватывающим. При этом изначально Германия выглядела фаворитом сразу с нескольких точек зрения. Страна обладает не только потрясающими стадионами, готовыми хоть сегодня принять матчи первенства, но и огромным опытом проведения масштабных соревнований. Именно на территории этого государства проходили первенства планеты 1974 и 2006-го годов, а также чемпионат Европы 1988 года.

На её фоне Турция смотрелась менее предпочтительно. В отличие от Германии, на данный момент лишь семь стадионов из десяти были готовы провести матчи турнира. При этом арены в Анкаре и Стамбуле необходимо солидно перестроить, а в Анталье — реконструировать. Однако при выборе страны — хозяйки крупных футбольных соревнований предпочтение нередко отдавалось тому государству, проведение в котором такового способствовало бы развитию и улучшению жизни и инфраструктуры.

Однако на этот раз руководство УЕФА сделало выбор в пользу опыта и надёжности, отдав предпочтение Германии. Об этом объявил лично президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

«Я рад сообщить, что у нас были две очень сильные заявки. Две могучие футбольные державы боролись за проведение чемпионата Европы 2024 года. К сожалению, победить могла только одна. Хозяйкой первенства континента стала Германия», — объявил глава УЕФА.

Он также выразил мнение, что на этот раз процесс выбора организатора турнира был максимально прозрачным. Так, за несколько недель до выборов были представлены заявки обеих стран, с которыми мог ознакомиться каждый желающий.

«Демократичное решение — правильное решение. Я смотрю в будущее в надежде увидеть потрясающий турнир», — заключил Чеферин.

После микрофон взял глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель. Он извинился перед собравшимися в зале и попросил разрешения обратиться к гражданам своей страны на родном языке.

«Большое спасибо за вашу уверенность. Это наполняет меня огромной радостью. Но при этом я чувствую и ответственность. Мы понимаем, что турнир означает для УЕФА, и сделаем все возможное, чтобы оправдать ожидания», — заявил Гриндель.

Вслед за президентом DFB своими эмоциями поделился легендарный полузащитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам. Как стало известно ранее, в случае победы немецкой заявки чемпион мира 2014 года станет председателем оргкомитета турнира.

«У нас великолепные стадионы, замечательные зрители. Вот в чём суть. Мы хотим устроить настоящий праздник, наши граждане очень приветливы и открыты. Хотим снова продемонстрировать всё это в 2024 году», — заключил Лам.

Таким образом, Германия во второй раз в своей истории получила право принять чемпионат Европы по футболу. Кроме неё подобной чести удостаивались лишь Италия и Бельгия. Чаще всех первенство организовывала Франция. Так, на территории этого государства в 1960 году прошёл первый в истории турнир среди сборных континента, победителем которого стала национальная команда СССР, в финале обыгравшая Югославию.

Уже известно, что матчи чемпионата Европы в Германии пройдут на десяти стадионах в десяти городах страны. Встречи первенства примут у себя Штутгарт, Мюнхен, Лейпциг, Гамбург, Гельзенкирхен, Франкфурт, Дюссельдорф, Дортмунд, Кёльн и Берлин. Примечательно, что это меньше, чем было на мундиале 2006 года, когда в соревнованиях участвовало 12 городов.