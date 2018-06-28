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«Не наш чемпионат мира»: как в Германии отреагировали на поражение национальной команды

28 июня 2018, 13:32
«Не наш чемпионат мира»: как в Германии отреагировали на поражение национальной команды
Hannibal Hanschke / Reuters

После поражения Германии в матче с Южной Кореей и сенсационного вылета команды на групповом этапе ЧМ многие немецкие эксперты решили воздержаться от эмоциональных оценок. Однако в самой сборной признали очевидные ошибки. Футболисты принесли болельщикам извинения за то, что не смогли оправдать их ожиданий. А некоторые бывшие игроки национальной команды выступили с критикой главного тренера Йоахима Лёва: по их мнению, он не взял в Россию перспективных молодых спортсменов.

Сборная Германии по футболу потерпела поражение от Южной Кореи со счётом 0:2 в заключительном матче группы F, одновременно установив сразу несколько антирекордов, главный из которых — первое в истории команды непопадание в плей-офф чемпионата мира. Таким образом, бундесманншафт стала третьим действующим чемпионом подряд, который не сумел преодолеть групповую стадию турнира.

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После обидного поражения футболистам и тренерскому штабу было тяжело подобрать подходящие слова, однако каждый из отвечавших на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции старался взять вину на себя, осознавая горечь разочарования, которую ощущали все поклонники сборной Германии.

В официальном аккаунте в Twitter представители бундесманншафт ещё раз извинились перед фанатами и поблагодарили их за поддержку, которую команда ощущала на протяжении всего турнира.

«Дорогие болельщики, мы разочарованы так же, как и вы. Мундиаль — событие, происходящее лишь раз в четыре года, и вы ожидали от нас гораздо большего. Мы просим прощения за то, что не играли так, как подобает чемпионам мира. Но, как бы прискорбно это ни звучало, наша команда заслужила то, что с ней произошло», — отметили немцы.

Кроме того, бундесманншафт поздравила сборные, сумевшие пройти в следующий этап чемпионата, и поблагодарила Россию за гостеприимство.

После неудачного выступления национальной команды Германии у большинства жителей страны просто не было слов, чтобы описать произошедшее.

Сограждан пытался приободрить официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

«Не наш чемпионат мира — очень грустно! Но будут и другие турниры, и мы снова будем праздновать победу», — написал пресс-секретарь.

В стороне от произошедшего не остался и немецкий политолог Александр Рар. Он подробно объяснил, почему поражение сборной болезненно отразится на всём немецком народе.

«В Германии футбол — это национальный вид спорта. Для нас чемпионат мира по футболу важнее, чем Олимпийские игры. Проиграть Южной Корее и Мексике, еле-еле выиграть у Швеции и уже в первой групповой фазе вылететь из турнира — это неописуемая катастрофа! Страна в полном трауре!» — заявил Рар.

Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель также не скрывал эмоций по поводу поражения сборной Германии на групповом этапе соревнования.

«Поздравляю Швецию и Мексику с выходом в плей-офф. Все мы чувствуем безграничное разочарование. Я лично хотел бы извиниться перед фанатами, надеявшимися увидеть свою команду в следующем круге», — отметил Гриндель, добавив, что футбольный союз не сожалеет о продлении контракта с Лёвом.

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Бывший немецкий футболист Михаэль Баллак, уже не раз критиковавший главного тренера команды, вновь негативно оценил работу Лёва. 

«Слабая команда всегда имеет право на ранний вылет из турнира. Но не такая, как Германия! Необходимо реально оценивать положение вещей. Лидерские качества? Личные качества? Интеллект?» — так Баллак призвал спортивных функционеров задуматься.

По словам экс-полузащитника, основной ошибкой Лёва стал неправильно подобранный состав команды, в который не попали такие молодые и талантливые футболисты, как Лерой Сане.

Знаменитый немецкий вратарь Оливер Кан также попытался объяснить неубедительную игру своих соотечественников.

«Казалось, что футболка на каждом игроке команды весила несколько тонн. Вместо завершающего удара они отдавали пас. Не было ощущения, что у команды есть стержень», — отметил Кан.

Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус, в свою очередь, не стал искать причин поражения сборной Германии.

«Очень грустный вечер», — так лаконично экс-футболист отреагировал в социальных сетях на поражение команды.

Немногословны были и представители мюнхенской «Баварии», игроки которой составляют значительную часть бундесманншафт.

«Это слишком сложно описать словами», — говорится в официальном Twitter команды.

С соотечественниками солидарен и баскетболист Дирк Новицки, переживающий, как и вся нация, обидное поражение своей сборной.

«Не могу ничего сказать. Нужно время, чтобы всё обдумать», — написал Новицки. 

Многие немецкие печатные издания вышли под короткими, но ёмкими заголовками: «Конец», «Вылет», «Позор», «Смерть Германии», «Падение».

Интересно, что на первой странице издания Bild была опубликована фраза, красовавшаяся там и четырьмя годами ранее. Однако в июне 2014 года заголовок «Без слов» относился к феерической победе национальной команды над Бразилией со счётом 7:1.



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