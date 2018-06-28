Глава DFB Гриндель высказался о решении продлить контракт Лёва со сборной Германии до старта ЧМ-2018

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель выразил мнение, что организация не ошиблась, приняв решение продлить контракт с главным тренером национальной команды Йоахимом Лёвом до старта чемпионата мира по футболу в России.

«Мы чувствуем невероятное разочарование. Нам жаль фанатов, которые оказывали нам поддержку в России. В ближайшее время мы проведём анализ произошедшего, после чего встретимся с Лёвом и сделаем необходимые выводы», — цитирует Гринделя Bild.

При этом глава DFB выразил мнение, что организация не допустила ошибку, подписав с Лёвом новый контракт на четырёхлетний срок.

Ранее защитник сборной Германии Матс Хуммельс извинился за неудачное выступление команды на чемпионате мира в России.