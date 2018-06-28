Футболист Хуммельс извинился за неудачное выступление сборной Германии на ЧМ-2018

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Матс Хуммельс принёс свои извинения болельщикам команды за невыход в плей-офф чемпионата мира по футболу в России.

😢 sorry ... — Mats Hummels (@matshummels) 27 июня 2018 г.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter Хуммельс оставил короткое сообщение: «Извините».

Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выступление сборной Германии на ЧМ-2018.