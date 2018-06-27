Глава РФПЛ Прядкин назвал непонятным футбол сборной Германии на ЧМ-2018 в России

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о выступлении национальной команды Германии на чемпионате мира по футболу в России.

«Они выиграли Кубок конфедераций неосновным составом, у них этих составов несколько, но их игра осталась непонятной», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Глава РФПЛ отметил, что для сборной Германии невыход в плей-офф мундиаля является трагедией, а также заявил, что выступление немцев на турнире нельзя назвать впечатляющим.

Ранее полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт выразил мнение, что в неудаче команды нельзя винить исключительно главного тренера Йоахима Лёва.