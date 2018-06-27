Футболист сборной Германии Брандт: не только Лёв виноват в вылете с ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Юлиан Брандт прокомментировал поражение от Южной Кореи в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Подопечные Йоахима Лёва заняли последнее место в группе F и покинули мундиаль.

«Чувствуем ли себя ответственными за то, что кресло под Лёвом закачалось из-за нашей игры? Не только тренер виноват. Мы все вместе выиграли Кубок конфедераций, вместе прекрасно провели квалификацию и вместе вылетели с чемпионата мира. Каждый из футболистов по-своему ответственен за этот результат», — цитирует Брандта «Чемпионат».

При этом он заявил, что в национальной команде царила отличная рабочая атмосфера. По его словам, проблемы сборной кроются исключительно футболистах, которые не смогли найти свою игру.

Сборная Германии набрала три очка на групповом этапе ЧМ-2018 и заняла последнее место в квартете F. Подопечные Йоахима Лёва обыграли Швецию, но уступили Мексике и Южной Корее.

Ранее нападающий Марио Гомес назвал заслуженным невыход сборной Германии в 1/8 финала ЧМ-2018.