Футболист Гомес назвал заслуженным вылет Германии с ЧМ-2018

Форвард сборной Германии по футболу Марио Гомес прокомментировал поражение от национальной команды Южной Кореи в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в России, в результате чего бундестим покинула мундиаль.

«Очень горькое чувство, но мы заслуженно вылетели. Мы были в группе с командами, которые должны были обыгрывать, но не смогли. Нам не удалось реализовать запланированное и победить. Это очень печально», — цитирует Гомеса «Чемпионат».

При этом форвард «Штутгарта» не согласился, что у национальной команды были проблемы с физической подготовкой. Кроме того, он не стал комментировать слова главного тренера сборной Йоахима Лёва о самоуверенности игроков перед стартом мундиаля.

Ранее Лёв ответил на вопрос о своей возможной отставке после невыхода сборной Германии в плей-офф чемпионата мира в России.