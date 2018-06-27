Лёв ответил на вопрос о своей возможной отставке с должности главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв ответил на вопрос о своей возможной отставке после невыхода команды в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сейчас сложно сказать что-то определённое, мне ещё потребуется несколько часов, чтобы оправиться от шока, который я испытываю в связи с поражением в этом матче», — приводит слова Лёва ТАСС.

Он отметил, что пока не готов говорить на тему своего будущего в сборной.

«Надо всё спокойно обдумать. Сейчас уйдёт несколько часов, чтобы отойти от этого поражения», — добавил специалист.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда завоевал бронзу чемпионата мира 2010 года, дважды — бронзу чемпионата Европы в 2012 и 2016 годах, а также стала чемпионом мира 2014 года и победителем Кубка конфедераций 2017 года.

Ранее сообщалось, что сборная Германии проиграла Южной Корее и впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап ЧМ