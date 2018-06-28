Сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Пресс-служба сборной Германии по футболу обратилась к болельщикам после вылета команды с чемпионата мира 2018 года.

«Уважаемые болельщики! Мы также разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проводится каждые четыре года, и мы так много планировали», — написано в заявлении сборной Германии в Twitter.

Представители немецкой национальной команды выразили сожаление, что команда не играла как чемпион мира, поэтому заслужила вылета с турнира.

«Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах. В Рио-2014 мы праздновали вместе. Но спорт включает в себя поражения и признание, когда противники были лучше», — подчёркивается в сообщении.

Пресс-служба сборной Германии также поздравила Швецию и Мексику с выходом в плей-офф, а Южную Корею — с победой в прошедшем матче между командами.

«Благодарим Россию за гостеприимство!» — добавила пресс-служба немецкой команды.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Германии Месут Озил устроил перепалку с болельщиком после матча со сборной Южной Кореи.