СМИ: Футболист сборной Германии Озил устроил перепалку с болельщиком после матча с Южной Кореей

Полузащитник сборной Германии Месут Озил вступил в словесную перепалку с одним из болельщиков после матча группового этапа чемпионата мира с Южной Кореей.

Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, болельщик оскорбил Озила у входа в подтрибунное помещение, на что получил ответ. Между ними возникла словесная перепалка, к ней присоединились другие игроки национальной команды Германии. Озил ушёл в раздевалку после вмешательства сотрудников стадиона.

Сборная Германии в результате поражения от Южной Кореи со счётом 0:2 закончила выступление на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что футболист Матс Хуммельс извинился за неудачное выступление сборной Германии на ЧМ-2018.