Аншлаг в «Лужниках», ливень в Черкизове и полупустые трибуны в Тушине: как в Москве смотрели матчи футбольных еврокубков

Столичные ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» в рамках матчей вторых туров групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА приняли испанские «Реал» и «Вильярреал», а также немецкий «Шальке-04». Корреспондент RT посетил все три еврокубковые встречи и сравнил атмосферу на московских футбольных аренах. Почему армейцам удалось собрать полные «Лужники», а поклонники железнодорожников и красно-белых не смогли этого сделать на своих менее вместительных стадионах — в материале RT.

ЦСКА — «Реал» / «Лужники», 71 811 зрителей

Возвращение «Лужников» в большую игру стало самым заметным футбольным событием текущей недели. Спасибо за это в первую очередь стоит сказать жребию, отправившему подопечных Виктора Гончаренко в одну группу с «Реалом» — командой, которая выиграла три титула самого престижного клубного турнира подряд. Визит именитого гостя, вылившийся в новую серию полюбившегося болельщикам противостояния России и Испании — стали очередным экзаменом для главной арены чемпионата мира. И, забегая вперёд, он был сдан на твёрдую четвёрку.

Первым по-настоящему приятным сюрпризом для журналистов стал тот факт, что львиная доля болельщиков, прибывших на стадион, не только уверенно называла состав и причины ухода Криштиану Роналду из «Реала», но и шла болеть именно за ЦСКА, а не просто любоваться приезжими звёздами уровня Карима Бензема, Тони Крооса и Луки Модрича.

Впрочем, для многих матч Лиги чемпионов стал первым осознанным походом на футбол. Всплеск интереса, в том числе к армейцам, — прямое следствие успешно проведённого мундиаля, яркой игры капитана команды Игоря Акинфеева и желания поклонников поближе познакомиться с существенно обновившимся составом красно-синих.

Однако перенос матчей Лиги чемпионов с домашней арены в «Лужники» в среде фанатов ЦСКА вызвал неоднозначное мнение. Более того, активные болельщики оформили своё отношение ко временному переезду в чашу БСА красочным баннером, напоминающим о том, что родным домом для армейцев столицы исторически является стадион на Песчаной улице.

Но так или иначе, с экономической точки зрения ЦСКА решил сразу несколько задач. Во-первых, красно-синие уже реализовали на предстоящие встречи с «Ромой» и «Викторией Пльзень» свыше 50 тысяч билетов, а во-вторых, основательно пополнили свою казну. По предварительным подсчётам на продаже билетов клуб уже заработал почти 8 млн евро. Для сравнения, прошлогодняя встреча с «Манчестер Юнайтед», состоявшаяся на «ВЭБ Арене» принесла красно-синим лишь 1 млн.

Впрочем, полностью справиться с возвращением большого футбола «Лужники», увы, не смогли. Ложкой дёгтя стали проблемы с обеспечением фудкортов, отсутствие питьевой воды в медиацентре и очередная давка на входе и выходе с территории стадиона.

«К сожалению, не обошлось без накладок. В первую очередь это касается работы СКУДа (Система контроля и управления доступом. — RT). Кроме того, определённые проблемы возникли с оператором питания. Мы приносим свои извинения болельщикам и обязательно постараемся разобраться и устранить все эти недочёты», — пояснил журналистам генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

При этом представитель армейского руководства отметил, что проведение матча в «Лужниках» не только оправдало, но и превзошло все ожидания.

«Спасибо всем болельщикам, во многом это победа нашего 12-го игрока. «Лужники» потрясли в хорошем смысле этого слова. Мы очень благодарны всем, кто пришёл поддержать команду. Собрали почти полный стадион, а если исключить проплешины в зоне безопасности, то можно сказать, что стадион был заполнен до отказа. Да, наш дом действительно стадион Песчаная, с этим сложно поспорить, но как можно было лишить этого праздника тех 40 тысяч людей, которых не вместила бы наша арена», — рассказал Бабаев.

«Локомотив» — «Шальке-04» / «РЖД Арена», 21 471 зритель

В отличии от ЦСКА в Черкизове возвращения главного клубного турнира Старого света ждали долгих 13 лет и к первому домашнему матчу Лиги чемпионов готовились долго и тщательно.

Однако атмосфера возле «РЖД-Арены» не сильно отличались от того, что железнодорожники традиционно предлагают своим поклонникам перед матчами РПЛ. Своей активностью красно-зелёные давно обратили на себя внимание других клубов и заслужили высокой похвалы от руководителей лиги. Еда и напитки на любой вкус, анимационные программы для самых маленьких поклонников футбола и выступления известных музыкантов. Таким в Черкизове давно никого не удивить.

Но из-за капризов столичной погоды всецело насладиться возвращением Лиги чемпионов на родной стадион поклонникам «Локо» не удалось. Сильный дождь гнал зрителей на трибуны, заставляя многих упустить из виду тематическую выставку, посвящённую истории выступлений команды в турнире.

Для того, чтобы занять своё место, пришлось отстоять большую очередь. За 30 минут до стартового свистка у входов на Южном секторе стадиона наблюдались толпы фанатов, однако контрольно-распределительные службы стадиона со своей работой справились — к исполнению гимна Лиги чемпионов все болельщики уже были в чаше арены и растягивали на секторе красочный перформанс.

В целом, если бы не дождь и мяч, пропущенный на последних минутах встречи — настроение 20 тысяч поклонников столичных железнодорожников было бы отличным. С организационной точки зрения матч прошёл без нареканий — еды и воды хватило на всех, а стадион опустел за считанные минуты.

Успешное проведение статусного европейского матча подтвердил и генеральный директор «Локо» Илья Геркус.

«Спасибо всем, кто пришёл! Мы готовились к празднику, и атмосфера соответствовала нашим ожиданиям», — оставил комментарий в соцсетях функционер.

Организацией остались довольны и гости. Так, представители медиа-службы «Шальке» прокомментировали RT визит в Москву.

«Мы были в России вовремя ЧМ, успели увидеть ваши новые стадионы, и они грандиозны! Арена «Локомотива» не принимала участие в мундиале, но чувствуется, что след большого футбола остался и здесь. Отличная организация! Россия научилась делать из футбола шоу, это достойный европейский уровень», — отметили члены немецкой делегации.

«Спартак»– «Вильярреал» / «Открытие Арена», 21 264 зрителя

А вот количество поклонников на первом домашнем матче «Спартака» в Лиге Европы удивило со знаком «минус». Красно-белые, на протяжении нескольких сезонов бьющие все рейтинги посещаемости среди московских команд смогли собрать в Тушине лишь половину стадиона.

🔴⚪️ Перед игрой #СпартакВильярреал болельщики красно-белых смогли взять автографы и сфотографироваться с Луисом @LuizAdriano_9 Адриано и Александром Селиховым.

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Также наших болельщиков ждали различные активности от клуба и партнеров. 😉#СпартакВилльярреал#UELpic.twitter.com/07gD26EFUx — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 октября 2018 г.

За сутки до игры с испанским «Вильярреалом» москвичи реализовали лишь 18 тысяч билетов. К стартовому свистку цифра незначительно увеличилась — и полупустые трибуны домашнего стадиона самой популярной команды в стране бросались в глаза даже тем, кто смотрел матч по телевизору.

Интересно, что на предыдущем домашнем матче с «Ростовом» за народную команду на трибунах болело 33 328 зрителей, а прошлогоднюю встречу Лиги чемпионов со скромным «Марибором» посетило 42 920 зрителей.

Падение зрительского интереса объясняется тремя факторами: неубедительные результаты команды в сентябре, позднее время начала матча и слишком высокие цены. Билетная программа красно-белых оказалась самой дорогой из всех российских клубов, выступающих в нынешнем сезоне в еврокубках. Для сравнения: ЦСКА предоставил многим своим поклонникам возможность купить билеты на все три матча группового этапа ЛЧ за 3200 рублей, поклонникам же «Спартака» лишь за одну игру Лиги Европы с откровенно слабым соперником пришлось выложить минимум 1500.

Однако в стане красно-белых уверены, что волевая игра, продемонстрированная командой, вернёт зрителей на трибуны уже к следующему еврокубковому матчу. Главный тренер москвичей Массимо Каррера обратился к своим болельщикам и поблагодарил всех, кто поддерживал его коллектив на трибунах тушинской арены.