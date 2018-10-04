ЦСКА анонсировал матч десятого тура с «Локомотивом» с помощью конструктора «Лего»

Московский ЦСКА опубликовал ролик, посвящённый предстоящей игре десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

Видео опубликовано в Twitter армейского клуба.

Анонс является пародией на видеоролики железнодорожников в преддверии матчей Лиги чемпионов, где «Локомотив» задействовал тематику ковбойского вестерна.

В ролике армейцев используется такая же тематика, но в виде конструктора «Лего», который в конце видео разбивает юный болельщик красно-синих.

Дерби между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 7 октября на «ВЭБ Арене».

Ранее Хёведес заявил, что «Локомотив» и ЦСКА — команды одного уровня.