ЦСКА анонсировал матч десятого тура с «Локомотивом» с помощью конструктора «Лего»

Короткая ссылка
Московский ЦСКА опубликовал ролик, посвящённый предстоящей игре десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
ЦСКА анонсировал матч десятого тура с «Локомотивом» с помощью конструктора «Лего»
  • @pfc_cska
  • Twitter

Видео опубликовано в Twitter армейского клуба.

Анонс является пародией на видеоролики железнодорожников в преддверии матчей Лиги чемпионов, где «Локомотив» задействовал тематику ковбойского вестерна.

В ролике армейцев используется такая же тематика, но в виде конструктора «Лего», который в конце видео разбивает юный болельщик красно-синих.

Дерби между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 7 октября на «ВЭБ Арене».

Ранее Хёведес заявил, что «Локомотив» и ЦСКА — команды одного уровня.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить