Хёведес заявил, что «Локомотив» и ЦСКА — команды одного уровня

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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес после поражения команды от гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

 «С ЦСКА мы одного уровня, думаю, все увидят это в предстоящем матче. Да, и мы, и они потратили много сил в Лиге чемпионов, но успеем восстановиться», — заявил Хёведес.

ЦСКА в Лиге чемпионов обыграл мадридский «Реал» (1:0), а «Локомотив» с аналогичным счётом уступил «Шальке».

Матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» состоится 7 октября на «ВЭБ Арене».

Ранее Юрий Сёмин назвал причины поражения «Локомотива» от «Шальке» в матче Лиги чемпионов.

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