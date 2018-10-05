Федун: матч «Спартака» с «Вильярреалом» по-настоящему понравился, но результат подвёл
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«Игра хорошая получилась. Пожалуй, первая в сезоне, которая по-настоящему понравилась. Правда, результат подвёл. Это футбол, всегда должен присутствовать факт удачи», — приводит слова Федуна корреспондент RT.
По словам президента красно-белых, арбитры встречи с «Вильярреалом» во главе с немцем Дэниелом Сибертом допустили ошибку, не засчитав чистый мяч полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.