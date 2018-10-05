Федун: матч «Спартака» с «Вильярреалом» по-настоящему понравился, но результат подвёл

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Президент российского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча второго тура группового раунда Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», который завершился результативной ничьей — 3:3.
Федун: матч «Спартака» с «Вильярреалом» по-настоящему понравился, но результат подвёл
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«Игра хорошая получилась. Пожалуй, первая в сезоне, которая по-настоящему понравилась. Правда, результат подвёл. Это футбол, всегда должен присутствовать факт удачи», — приводит слова Федуна корреспондент RT.

По словам президента красно-белых, арбитры встречи с «Вильярреалом» во главе с немцем Дэниелом Сибертом допустили ошибку, не засчитав чистый мяч полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.

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