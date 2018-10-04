Дубль Зе Луиша помог «Спартаку» сыграть вничью с «Вильярреалом» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:3.

В составе испанского клуба отличились Карл Токо Экамби, Пабло Форнальс и Санти Касорла (с пенальти).

У хозяев дублем отметился Зе Луиш (один гол — с пенальти), и один мяч на свой счёт записал Лоренсо Мельгарехо.

В следующем туре «Спартак» сыграет с шотландским «Рейнджерс», а «Вильярреал» — с австрийским «Рапидом».

В параллельном матче группы G «Рейнджерс» переиграл «Рапид» (2:1).

Ранее ранее гол Кокорина принёс «Зениту» победу над «Славией» в Лиге Европы.