Гол 18-летнего дебютанта, скандал в дерби и радость за Нурмагомедова: чем запомнился десятый тур РПЛ

Столичный «Спартак» вырвал победу в Красноярске у «Енисея» на последней минуте. Два мяча на свой счёт записали воспитанники клуба Артём Тимофеев и Михаил Игнатов. Московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом» оказалось омрачено судейским скандалом, однако он не помешал действующему чемпиону выиграть вдесятером. «Зенит» обыграл «Краснодар» и укрепил лидерство в турнирной таблице, а болельщики «Ахмата» и «Анжи» в Грозном скандировали во время матча имя бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. О главных событиях десятого тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Смазанный юбилей и травма Кротова

Открылся тур матчем в Туле, где «Арсенал» принимал «Уфу». Для «канониров» эта игра была юбилейной — сотой в Премьер-лиге.

Однако одержать победу подопечным Олега Кононова не удалось.

Мало того, в добавленное к первому тайму время хозяева пропустили редкий контрвыпад соперника. Сильвестр Игбун с левого края штрафной нанёс красивейший удар в дальнюю девятку.

После перерыва «Арсенал» продолжил штурмовать ворота соперника и в итоге за 20 минут до финального свистка сумел уйти от поражения. Вышедший на замену Георги Костадинов добил мяч в сетку после очередного сейва Александра Беленова.

Ещё одной ложкой дёгтя для «Уфы» стала травма головы Вячеслава Кротова. В конце первого тайма он вынужден был покинуть поле на носилках. К счастью, футболист отделался лёгким сотрясением мозга.

Удачный дебют Божовича и гол ветерана

«Крылья Советов» провели первый матч под руководством Миодрага Божовича. Черногорский специалист наблюдал за игрой с «Динамо» с трибуны, а со скамейки командой управлял тренер молодёжной команды Владимир Кухлевский. На пресс-конференции он признался, что принимал решения совместно с Божовичем. Миодраг в свою очередь заявил, что в победе его новых подопечных есть и заслуга Кухлевского.

Важнейшие три очка коллективу из Самары принёс гол ветерана Сергея Корниленко в самом начале второго тайма.

Таким образом, Божовичу удалось обыграть команду, которую он возглавлял в 2010—2011 годах.

«Динамо» же в самом начале матча осталось без получившего травму центрального защитника Владимира Рыкова. На поле пришлось выходить 19-летнему Роману Евгеньеву, для которого встреча стала дебютной в чемпионате страны.

28 ударов и вытоптанный газон

«Ростов» дома неожиданно уступил с минимальным счётом «Оренбургу», хотя в случае успеха подопечные Валерия Карпина могли подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ. Сам главный тренер перед игрой не случайно говорил о самоуверенности, которая вполне могла появиться у его футболистов после выездной победы над «Спартаком».

В результате они действительно начали матч не лучшим образом и едва не пропустили уже на 13-й секунде. На 11-й минуте «Оренбург» всё же вышел вперёд. Сергей Терехов точно пробил головой после подачи с правого фланга.

В дальнейшем гости только оборонялись. Ростовчане штурмовали владения Евгения Фролова всей командой, но ворота новичка РПЛ были будто заколдованы. Если же бессилен оказывался голкипер, то мяч с ленточки выносил кто-то из полевых игроков.

«Ростов» нанёс 28 ударов по чужим воротам, но так и не сумел забить. Возможно, команде помешало неважное состояние поля после концерта Басты. Карпин признался, что после мероприятия трава на газоне в штрафной пожухла и её пришлось красить.

Четвёртый гол Азмуна и спасения Коновалова

Фирменную победу с минимальным счётом одержал и «Рубин». Казанцы дома оказались сильнее «Урала». Третий триумф в последних четырёх матчах РПЛ позволил им ворваться в первую пятёрку.

Подопечные Курбана Бердыева активно начали матч и на 21-й минуте забили закономерный мяч. Лучший бомбардир команды Сердар Азмун после подачи углового точно пробил по воротам соперника и записал в свой актив четвёртый мяч в сезоне.

Однако после этого хозяева отдали инициативу «Уралу» и позволили тому создать несколько перспективных моментов. Самым опасным из них стал удар Николая Димитрова в перекладину после перерыва. А в паре эпизодов «Рубин» выручил Иван Коновалов.

Невероятная атмосфера и возвращение Ерёменко

В воскресенье в Красноярске новичок РПЛ «Енисей» принимал «Спартак».

Во-первых, у этого матча был особенный подтекст, ведь именно Массимо Каррера два года назад сменил у руля красно-белых нынешнего наставника красноярцев Дмитрия Аленичева и привёл команду к первому за 16 лет чемпионству.

Во-вторых, игру в последний момент всё же разрешили провести на стадионе «Центральный», и на арене не осталось ни одного свободного места.

Однако первый тайм забитых мячей не принёс. Обе команды имели моменты, но не сумели преобразовать их в голы.

Зато после перерыва дело пошло. Для начала после подачи углового Фернандо отличился 18-летний Михаил Игнатов. Он стал первым футболистом, родившимся в XXI веке и отметившимся голом в РПЛ.

Но «Енисей» уже через несколько минут ответил удачным розыгрышем корнера и точным ударом Раде Дугалича. Следом команды обменялись реализованными пенальти — 2:2.

На 63-й минуте в составе красно-белых появился отбывший двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина Роман Ерёменко.

Но главным героем матча стал не он, а другой вышедший на замену футболист — Артём Тимофеев. В добавленное арбитром время «Спартак» заработал очередной стандарт, Фернандо со штрафного пробил сильно и точно, а вратарь отразил удар прямо на полузащитника соперников, который головой послал мяч в дальний угол ворот.

Таким образом, «Спартак» вновь не сумел забить с игры в чемпионате, но вырвал важнейшую победу.

Радость за Хабиба и нули на табло

«Анжи» и «Ахмат» в кавказском дерби так и не сумели открыть счёт. У обеих команд было немало возможностей отличиться, но лучшими в этот вечер в составе соперников стали вратари — Евгений Городов и Юрий Дюпин. Несмотря на отсутствие забитых мячей, зрители пребывали в отличном расположении духа после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макрегором и дружно скандировали имя дагестанского бойца.

А футболистам «Анжи» остаётся только поаплодировать. Не получая зарплату, они продолжают выполнять свои профессиональные обязанности и держат команду на плаву. Правда, уже в следующем матче с ЦСКА махачкалинцы могут не выйти на поле. Игроки клуба опубликовали открытое письмо, в котором пообещали отказаться играть, если не будет погашена хотя бы часть долгов.

Удаление и пятый гол Дзюбы

А завершился тур двумя матчами с приставкой «топ». Сначала «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Краснодар». В случае победы южане могли возглавить турнирную таблицу РПЛ впервые за два года.

Для этого имелись все предпосылки, ведь подопечные Мурада Мусаева приехали в Северную столицу, имея за плечами семь побед подряд во всех турнирах. Последняя была одержана над «Севильей» в Лиге Европы.

«Зенит» же, напротив, в последних матчах демонстрировал не лучшую игру и умудрился уступить «Анжи» в чемпионате, а затем с огромным трудом дожал «Славию» в еврокубках.

Первый тайм получился равным. У соперников было примерно одинаковое количество опасных моментов. Наиболее острый упустил пробивший в штангу Виктор Классон.

В перерыве Сергей Семак произвёл вынужденную замену и вместо травмированного Александра Ерохина выпустил на поле Александра Кокорина. И эта рокировка полностью себя оправдала. В начале второго тайма питерцы смяли соперника и отличились дважды.

Обе результативные передачи записал на свой счёт Себастьян Дриусси. Сперва он помог отличиться Артёму Дзюбе, а затем отправил один на один с вратарём Роберта Мака.

Впрочем, концовка всё равно получилась интересной. За десять минут до завершения матча гости заработали пенальти, который реализовал Павел Мамаев. «Краснодар» помчался вперёд, но тут же остался в меньшинстве после удаления Сергея Петрова, рукой прервавшего потенциально голевой пас Дзюбы.

Несмотря на это, южане продолжили штурмовать ворота соперника и имели несколько неплохих возможностей восстановить паритет, но в итоге сравнять счёт не смогли. «Зенит» одержал важнейшую победу и вновь увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести очков.

Странные решения Матюнина и нелогичный гол Хёведеса

Сразу же после противостояния в Санкт-Петербурге началось московское дерби ЦСКА — «Локомотив». Армейцы после победы над «Реалом» подошли к нему явными фаворитами.

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Однако сама игра получилась не слишком зрелищной. «Железнодорожники» с первых минут выстроили у собственной штрафной массивные оборонительные редуты. К тому же Юрий Сёмин выпустил на поле сразу троих опорников, чтобы максимально затруднить сопернику продвижение через центр. По активному же Марио Фернандесу на левом фланге обороны действовал Бенедикт Хёведес.

План сработал. Опасные моменты были настоящей редкостью, хотя ЦСКА и владел преимуществом.

А самыми яркими действующими лицами неожиданно стали судьи. Бригада Алексея Матюнина приняла сразу несколько неоднозначных решений. Во-первых, ещё до перерыва рефери отменил гол Гжегожа Крыховяка из-за весьма спорного офсайда.

Во втором же тайме «железнодорожники» вовсе остались в меньшинстве. Матюнин показал Эдеру две жёлтые карточки за фолы на Родриго Бекао, причём вторую — за якобы опасную игру, хотя нога форварда была далека от лица защитника.

Оставшись в меньшинстве, «Локомотив» окончательно заперся на своей половине поля и даже не помышлял об атаках. Однако всё-таки умудрился забить и вырвать победу. За две минуты до конца основного времени красно-зелёные заработали право на угловой. После подачи Игорь Денисов выиграл верховую дуэль и сбросил мяч на Ведрана Чорлуку. Хорват сделал пас пяткой во вратарскую, где Хёведес сыграл как заправский форвард: приняв мяч бедром, он развернулся и вколотил тот под перекладину. Таким образом, действующие чемпионы одержали вторую победу подряд в РПЛ и поднялись на седьмое место в турнирной таблице.