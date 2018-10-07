«Спартак» в компенсированное время вырвал победу над «Енисеем» в десятом туре РПЛ

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Московский «Спартак» обыграл красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» в компенсированное время вырвал победу над «Енисеем» в десятом туре РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе красно-белых отличились Михаил Игнатов (47-я минута), Зе Луиш (59-я — с пенальти) и Артём Тимофеев (90+2). У хозяев забили Раде Дугалич (51-я) и Валерий Кичин (69-я — с пенальти).

«Спартак» набрал 18 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, «Енисей» с пятью очками расположился на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Спартак» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Енисей» — с «Оренбургом».

Ранее гол Азмуна принёс «Рубину» победу в матче десятого тура РПЛ с «Уралом».

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