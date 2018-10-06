Гол Азмуна принёс «Рубину» победу в матче десятого тура РПЛ с «Уралом»

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в игре забил Сердар Азмун.

Таким образом, «Рубин» набрал 17 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» расположился на девятой строчке с 11 очками.

В следующем туре «Рубин» встретится с «Уфой», а «Урал» — с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее «Ростов» на своём поле уступил «Оренбургу» в десятом туре РПЛ.