Гол Азмуна принёс «Рубину» победу в матче десятого тура РПЛ с «Уралом»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч в игре забил Сердар Азмун.
Таким образом, «Рубин» набрал 17 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» расположился на девятой строчке с 11 очками.
В следующем туре «Рубин» встретится с «Уфой», а «Урал» — с самарскими «Крыльями Советов».
Ранее «Ростов» на своём поле уступил «Оренбургу» в десятом туре РПЛ.