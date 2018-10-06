«Ростов» на своём поле уступил «Оренбургу» в десятом туре РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» из Ростова-на-Дону проиграл «Оренбургу» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол встречи записан на счёт Сергея Терехова.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина остаются на третьем месте в турнирной таблице с 18 очками, а «Оренбург» набрал 14 баллов и поднялся на шестую позицию.

В следующем туре «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» — с «Енисеем».

Ранее «Крылья Советов» прервали серию из трёх поражений в РПЛ, обыграв «Динамо».