«Ростов» на своём поле уступил «Оренбургу» в десятом туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол встречи записан на счёт Сергея Терехова.
Таким образом, подопечные Валерия Карпина остаются на третьем месте в турнирной таблице с 18 очками, а «Оренбург» набрал 14 баллов и поднялся на шестую позицию.
В следующем туре «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом», а «Оренбург» — с «Енисеем».
Ранее «Крылья Советов» прервали серию из трёх поражений в РПЛ, обыграв «Динамо».