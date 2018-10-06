«Крылья Советов» прервали серию из трёх поражений в РПЛ, обыграв «Динамо»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая на «Самара Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Автором единственного гола в матче стал форвард самарского клуба Сергей Корниленко.
Эта победа позволила самарцам прервать серию их трёх поражений. «Динамо», в свою очередь, потерпело третье поражение подряд и продлило безвыигрышную серию до четырёх матчей.
В 11-м туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом», а «Динамо» на своём поле примет санкт-петербургский «Зенит».
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