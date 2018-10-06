Овчинникову не нравится, когда ЦСКА называют пионеротрядом

Короткая ссылка
Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что ему не нравится, когда нынешний состав команды называют пионеротрядом.
Овчинникову не нравится, когда ЦСКА называют пионеротрядом
  • Reuters

«Лично мне не нравится слово «пионеротряд». У нас далеко не пионерский отряд, есть очень опытные, несмотря на молодой возраст, турнирные бойцы. Может быть, их возраст ещё не совсем зрелый для футбола, но они уже выступали за национальные команды и в еврокубках. Так сложились обстоятельства, что команда у нас молодая, но тем интереснее с ней работать», — приводит слова Овчинникова пресс-служба ЦСКА.

После матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя игру Николы Влашича, назвал свою команду пионеротрядом.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним футболистом из Мали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить