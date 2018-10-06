Овчинникову не нравится, когда ЦСКА называют пионеротрядом

Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что ему не нравится, когда нынешний состав команды называют пионеротрядом.

«Лично мне не нравится слово «пионеротряд». У нас далеко не пионерский отряд, есть очень опытные, несмотря на молодой возраст, турнирные бойцы. Может быть, их возраст ещё не совсем зрелый для футбола, но они уже выступали за национальные команды и в еврокубках. Так сложились обстоятельства, что команда у нас молодая, но тем интереснее с ней работать», — приводит слова Овчинникова пресс-служба ЦСКА.

После матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя игру Николы Влашича, назвал свою команду пионеротрядом.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним футболистом из Мали.