ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним футболистом из Мали

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Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с малийским нападающим Лассаной Н’Диайе.
ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним футболистом из Мали
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Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до завершения сезона-2022/23.

Отмечается, что Н’Диайе сможет начать свои выступления за ЦСКА только после регистрации, которая пройдёт в зимнее трансферное окно.

В активе Н’Диайе выступление за сборную Мали U-17 на чемпионате мира по футболу среди юношеских команд, где он сыграл в семи матчах и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что Никола Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

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