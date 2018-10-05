ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним футболистом из Мали
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Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с 18-летним форвардом рассчитано до завершения сезона-2022/23.
Отмечается, что Н’Диайе сможет начать свои выступления за ЦСКА только после регистрации, которая пройдёт в зимнее трансферное окно.
В активе Н’Диайе выступление за сборную Мали U-17 на чемпионате мира по футболу среди юношеских команд, где он сыграл в семи матчах и забил шесть мячей.
Ранее сообщалось, что Никола Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.