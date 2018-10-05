Футболист Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре
Голосование проводилось среди болельщиков и проходило на официальном сайте клуба. Хорват набрал 44% голосов. На втором месте оказался нападающий Фёдор Чалов, на третьем — вратарь Игорь Акинфеев.
🔥 Болельщики признали Николу Влашича лучшим игроком #ЦСКА в сентябре! https://t.co/g7j2PFY9jLpic.twitter.com/TtHHCyXFS6— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 октября 2018 г.
В сентябре Влашич забил два мяча — в дерби со «Спартаком» и в Лиге чемпионов в игре с «Викторией».
Ранее Никола Влашич был признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ).