Футболист Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком армейской команды в сентябре.

Голосование проводилось среди болельщиков и проходило на официальном сайте клуба. Хорват набрал 44% голосов. На втором месте оказался нападающий Фёдор Чалов, на третьем — вратарь Игорь Акинфеев.

В сентябре Влашич забил два мяча — в дерби со «Спартаком» и в Лиге чемпионов в игре с «Викторией».

Ранее Никола Влашич был признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ).