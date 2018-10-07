«Локомотив» в меньшинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Хевёдеса на 88-й минуте

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал защитник «Локомотива» Бенедикт Хевёдес, отличившийся на 88-й минуте.

«Железнодорожники» играли вдесятером с 65-й минуты, после того как вторую жёлтую карточку получил Эдер.

В 11-м туре ЦСКА на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Локомотив» на своём поле встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что гол Артёма Дзюбы помог «Зениту» победить «Краснодар» в десятом туре РПЛ.