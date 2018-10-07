«Локомотив» в меньшинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Хевёдеса на 88-й минуте

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» в меньшинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Хевёдеса на 88-й минуте
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в матче стал защитник «Локомотива» Бенедикт Хевёдес, отличившийся на 88-й минуте.

«Железнодорожники» играли вдесятером с 65-й минуты, после того как вторую жёлтую карточку получил Эдер.

В 11-м туре ЦСКА на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Локомотив» на своём поле встретится с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что гол Артёма Дзюбы помог «Зениту» победить «Краснодар» в десятом туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить