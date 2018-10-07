Гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Краснодар» в десятом туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Зенита» забили Артём Дзюба (50-я минута) и Роберт Мак (65-я минута).
«Краснодар» ответил голом Павла Мамаева, реализовавшего пенальти на 81-й минуте.
Уже на 85-й минуте гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Сергей Петров.
В 11-м туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Краснодар» на своём поле примет грозненский «Ахмат».
Ранее сообщалось, что «Ахмат» сыграл вничью с «Анжи» в десятом туре РПЛ.