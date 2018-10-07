Гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Краснодар» в десятом туре РПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Дзюбы помог «Зениту» победить «Краснодар» в десятом туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Зенита» забили Артём Дзюба (50-я минута) и Роберт Мак (65-я минута).

«Краснодар» ответил голом Павла Мамаева, реализовавшего пенальти на 81-й минуте.

Уже на 85-й минуте гости остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Сергей Петров.

В 11-м туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Краснодар» на своём поле примет грозненский «Ахмат».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» сыграл вничью с «Анжи» в десятом туре РПЛ.

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