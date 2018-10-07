Спорные решения судьи, удаление Эдера и нелогичный гол: как «Локомотив» вырвал победу в матче с ЦСКА

«Локомотив» в рамках десятого тура чемпионата России по футболу с минимальным счётом одержал победу над ЦСКА. Три очка в московском дерби красно-зелёным принёс гол Бенедикта Хёведеса на 88-й минуте. При этом большую часть второго тайма «железнодорожники» вынуждены были играть в меньшинстве после удаления Эдера.

Месть за Суперкубок и победный состав ЦСКА

Вывеска ЦСКА — «Локомотив» всегда вызывала у болельщиков интерес, но на этот раз интриговала особенно, поскольку обе команды представляют Россию в Лиге чемпионов.

В главном еврокубке ЦСКА выступает успешнее своего сегодняшнего соперника. Если армейцы набрали четыре очка в двух матчах и сенсационно обыграли дома «Реал», то «железнодорожники» потерпели два поражения.

Неудача в игре с «Шальке» ещё раз подчеркнула, что кризис, в который подопечные Юрия Сёмина попали на старте сезона, пока не миновал, хотя победа над «Ахматом» в прошлом туре подарила болельщикам надежду.

При этом в матче с ЦСКА у действующих чемпионов появилась отличная возможность взять у соперника реванш за поражение в июльском противостоянии за Суперкубок. Тогда обновлённый коллектив Виктора Гончаренко в крайне экспериментальном составе в дополнительное время дожал оппонента.

Что касается состава на нынешнее дерби, то наставник ЦСКА решил его не менять. На поле вышли те же 11 футболистов, что во вторник добывали победу над «Реалом».

У «Локо» же вернулись в строй Ведран Чорлука и Игорь Денисов, которые из-за травм не попали в стартовый ростер на матч с «Шальке».

Незасчитанный гол и грубая игра

Болельщики ждали от соперников яркого футбола, но на деле первый тайм получился не слишком зрелищным, хотя и держал в напряжении.

Поначалу небольшое преимущество было у хозяев поля, которые создали фактически единственный опасный момент до перерыва. Фёдор Чалов после изумительной передачи Ильзата Ахметова и провала «Локо» в обороне оказался один на один с Маринато Гилерме, но пробил прямо во вратаря.

«Железнодорожники» ответили незасчитанным голом в самом конце первого тайма. После подачи углового Ведран Чорлука забрался в очевидное положение вне игры, а Гжегож Крыховяк поразил створ. Главный судья Алексей Матюнин взятие ворот справедливо отменил.

Пожалуй, именно рефери оказался главным действующим лицом матча. Ему регулярно приходилось останавливать достаточно жёсткую игру своевременными свистками. Футболисты не стеснялись идти в грубые стыки.

Один из подобных эпизодов закончился потасовкой с участием Мануэла Фернандеша и Кирилла Набабкина. Футболисты повздорили на бровке и едва не сошлись в рукопашной.

Запомнился судья и двумя спорным эпизодам в штрафной. В самом начале матча Ведран Чорлука завалил на газон Чалова, но судья пенальти назначать не стал. Аналогичным образом он поступил и спустя несколько минут, когда Яка Бийол на грани фола выбил мяч из-под ног у Эдера.

Неожиданная развязка

Во втором тайме спорных эпизодов также хватало. Не успели команды вернуться на поле, как Дзагоев на линии штрафной получил по ногам от Крыховяка. Матюнин и здесь решил не указывать на точку.

«Локо» ответил неожиданным дальним ударом Эдера. Акинфеев не сразу сумел справиться с мокрым мячом и едва не подарил его набегавшему Дмитрию Баринову.

А португалец вскоре попал в гораздо менее приятную историю. В течение десяти минут он умудрился заработать сразу две жёлтые карточки. Первую получил за отмашку, а вторую — за опасную игру высоко поднятой ногой против Родриго Бекао.

Удаление Эдера вызвало настоящий всплеск эмоций у «железнодорожников». Резервный судья с огромным трудом сдерживал натиск разгневанного 71-летнего Сёмина.

Оставшись в меньшинстве, гости окончательно переместились на собственную половину поля и уповали лишь на редкие контратаки, тем более нападающих в составе команды больше не осталось.

Гончаренко же пошёл ва-банк и вместо Бийола и подуставшего Ахметова бросил в бой Тимура Жамалетдинова и Арнора Сигурдссона.

ЦСКА был настроен вырвать три важнейших очка, но развязка матча удивила всех.

За пять минут до конца игры Владислав Игнатьев на правом фланге сохранил мяч в поле и отдал хорошую передачу в штрафную на Денисова. Удар Игоря парировал защитник, но «Локо» заработал угловой.

В результате после подачи «железнодорожники» выиграли борьбу на втором этаже, Чорлука сделал скидку пяткой на Хёведеса, а тот мощным ударом под перекладину принёс своей команде неожиданную и во многом нелогичную победу.

Таким образом, «Локомотив» второй год подряд обыграл ЦСКА на выезде. В июле 2017-го красно-зелёные также оказались сильнее — 3:1. Возможно, теперь дела подопечных Сёмина пойдут на лад, а данный результат поможет команде психологически.

Армейцев же остаётся только пожалеть. Большую часть матча молодые красно-синие владели преимуществом и контролировали мяч, но забить так и не сумели.