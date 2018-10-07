Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч десятого тура РПЛ

Пресс-службы московских футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив» огласили стартовые составы команд на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе армейцев, в с первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Алан Дзагоев, Никола Влашич, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

В стартовом составе «железнодорожников» выйдут Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Соломон Кварквелия, Владислав Игнатьев, Бенедикт Хевёдес, Игорь Денисов, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук и Эдер.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 7 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:00.

Ранее эксперт назвал ЦСКА фаворитом матча РПЛ с «Локомотивом».